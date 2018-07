PDC cerca de cerrar su alianza con ARENA y GANA podría sumarse

La coalición entre los partidos ARENA, PCN y PDC para las elecciones del próximo año, con Carlos Calleja como candidato a presidente, ha encontrado mucha más fuerza luego de que ayer el secretario general pedecista, Rodolfo Parker, aseguró que han encontrado eco en las reuniones que han sostenido los entes para la creación de un plan de gobernabilidad en conjunto.

A este trío de institutos políticos podría incorporarse GANA que ayer, por medio de sus diputados Rigoberto Soto y Numan Salgado, aseguró que ya sostuvo encuentros con Calleja para escuchar la propuesta del candidato de derecha, aunque aclaró que también han sostenido reuniones con los otros dos aspirantes: Hugo Martínez, del FMLN, y Nayib Bukele, que aún no tiene partido.

El pasado miércoles, el candidato Calleja dio casi por un hecho la alianza con el PCN e incluso aseguró que será el partido azul y blanco el que elegirá al candidato que completará la fórmula presidencial 2019, el cual “podría ser mujer”.

“Ha habido reuniones y estas continúan. Somos partidos diferentes, pero nos identifica sacar adelante al país. No se trata de un tema que se reduce a quién lleva el candidato a la vicepresidencia. El tema es más profundo y va por qué es lo el país necesita en el corto, mediano y largo plazo, qué vamos a hacer con el tema de la corrupción e impunidad, qué vamos a hacer para generar empleo y que la gente pueda tener trabajo en su tierra y eso pasa por la plataforma educativa. Y el tercer tema que la democracia cristiana está buscando insertar con ideas claras es el tema del río Lempa. Todos estos temas hay que enfrentarlos de verdad. Hemos encontrado eco en las reuniones sostenidas con ARENA y de ahí viene la confección, el aterrizaje, las garantías de realización y en eso estamos”, aseguró Parker.

Entre tanto, el pecenista Mario Ponce, así como el secretario general del partido, Manuel Rodríguez, también han asegurado que la coalición con ARENA está muy cerca de cerrarse e incluso han sostenido que ya existen posibles nombres para completar la fórmula presidencial, entre ellos Marina Argueta, la opción que apoya Ponce.

Por su parte, Soto confirmó que Calleja hizo la invitación a GANA a participar con ellos en la elección del 3 de febrero próximo “ya sea como coalición o alianza”, antes de asegurar que otros partidos han “ofrecido la vicepresidencia”.

“Nosotros hemos llegado a estas reuniones a escuchar y ver qué le conviene más al país y qué decisión podemos tomar luego como directorio de GANA y fracción legislativa”, dijo Soto, quien dijo que desde ARENA no ha habido ningún ofrecimiento.

No esperan a Bukele

Entre tanto, Salgado manifestó que GANA volverá a sostener reuniones con los tres candidatos para tomar una decisión.

Así mismo, el miembro de la junta directiva de la Asamblea dijo que como partido político no están esperando a nadie para definir si lanzan candidatura o no, en referencia a una posible no participación de Bukele con Cambio Democrático que podría hacerlo el candidato de GANA.

“Nosotros no estamos esperando nada. Es al revés, los tres candidatos nos están esperando a que tomemos una decisión. No somos nosotros los que andamos buscando, sino que nos están buscando y en ese sentido no tenemos prisa por tomar una decisión. Vamos a ver cómo se desarrolla esta semana”, declaró Salgado, quien además manifestó que la parte ideológica no juega un papel determinante para tomar la decisión.

“Estamos viendo proyecto de país, no vemos ideología, ni candidato”, dijo Salgado.