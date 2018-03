PDC dice que fondos para la nación son tema de todos

Lee también

“No creo que es sano mandar mensajes de ‘descongregación’, creo que lo que hay que buscar todos los actores es que sí tengamos presupuesto, que estén todos los rubros contemplados y que tengan el adecuado financiamiento. Si ya lo acordamos, ¿por qué en este momento nos estamos apartando del acuerdo? Eso no es justificable ni para el Gobierno ni para el FMLN ni para ARENA”, declaró el diputado del PDC Rodolfo Parker.El pasado 10 de noviembre se firmó un acuerdo entre el Gobierno de El Salvador (GOES) y los representantes de los dos principales partidos políticos, ARENA y FMLN, en el que los tres se comprometieron a darle cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Fiscal y a buscar alternativas para los principales problemas económicos que está viviendo el país.Aunque en el documento solo se plasmaron las firmas de dos de los cinco partidos que tienen representación en la Asamblea, a consideración de Parker, los otros tres partidos también lo asumen y están igual de comprometidos.“A estas alturas no se le puede negar a ninguno de los actores involucrados el derecho de ser partícipes; el GOES debe asegurar que se incorporen todos los rubros y los partidos tienen que garantizar las fuentes de financiamiento, es tarea de todos”, aseguró.