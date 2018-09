PDC también acusa a Nuevas Ideas de comprar voluntades

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) se unió a los señalamientos de compra de voluntades por parte de Nuevas Ideas luego de que ayer se anunció que los excandidatos a alcaldes de San Salvador y San Miguel, Yesenia Hernández y Orlando Ulloa, respectivamente, dieron su respaldo al candidato de GANA, Nayib Bukele.

La semana pasada el PCN, por medio de su secretario departamental de San Salvador, Ernesto Sigarán, acusó al partido fundado por el exalcalde de San Salvador de pagar entre $800 y $3,000 para que militantes lleguen a sus filas.

Ayer, en conferencia de prensa, Max Meléndez, secretario departamental de San Salvador del PDC, aseguró que el ofrecimiento que recibieron tanto Hernández, Ulloa como otros militantes del partido fue tanto económico como material.

"En conversaciones con algunos secretarios municipales de San Salvador y concejales manifestaban que lo que ellos (Nuevas Ideas) están ofreciendo específicamente son $3,000 para aquellos secretarios municipales y $5,000 para concejales aparte que ofrecen vehículos doble cabina, celulares y otra serie de cosas. Todo esto mensual", dijo Meléndez.

Por su parte, el secretario general del PDC, Rodolfo Parker, calificó lo hecho por Nuevas Ideas y GANA, junto a su candidato, como "una compra que no impedirá que les ganemos en la elección del 3 de febrero".

"Lo que está logrando GANA y su candidato Nayib Bukele no son adhesiones, son compras. Aun así les vamos a derrotar el próximo 3 de febrero", sostuvo el también diputado.

El PDC, junto al PCN, ARENA y Democracia Salvadoreña, conforman la Alianza por un Nuevo País que tiene como fórmula presidencial a Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo.

Hernández y Ulloa, durante su presentación como nuevos miembros de GANA, aseguraron que mucho tiempo antes de tomar esta decisión ya compartían el pensamiento del exalcalde de San Salvador con el que dicen compartir visión de país.

Aun así Hernández pertenecía a la Comisión Política del partido, de la cual, según dijo, esperaba no salir "solo por apoyar a Nayib Bukele". "Yo no me estoy yendo del partido, solo estamos velando por los intereses del pueblo salvadoreño", dijo Hernández, quien además era su representante en el concejo municipal de San Salvador, presidido por Ernesto Muyshondt.

Sobre esto, Parker sostuvo que el apoyo expresado a Bukele por los dos excandidatos es, por sí solo, suficiente para la expulsión de ambos del partido.