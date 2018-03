PDC y PCN avalan reformas a sus estatutos

Lee también

De cara al proceso de elecciones de diputados y alcaldes del 4 de marzo de 2018, los partidos Demócrata Cristiano (PDC) y Concertación Nacional (PCN) realizaron ayer sus respectivas asambleas generales para la aprobación de reformas a sus estatutos.En el caso del PDC, los asambleístas aprobaron reformas a los estatutos que no les fueron leídas, con respecto de los mecanismos para la afiliación, elaboración del padrón, elección y nominación de autoridades partidarias tanto a escala municipal como departamental y nacional, así como para la selección y nominación de los candidatos a cargos de elección popular.Las reformas aprobadas ayer aumentaron de 111 a 143 artículos los estatutos del PDC. Crearon un título completo referente a elecciones de autoridades partidarias y sus procesos para cargos de elección popular que pasó de cinco a 39 artículos.El secretario general del PDC, Rodolfo Parker, aseguró que las reformas ya habían sido consultadas anteriormente en los distintos departamentos, con simulacros en su aplicación en Santa Ana y San Miguel; sin embargo, asambleístas consultados dijeron que las desconocían.Por su parte el PCN aprobó dos reformas a sus estatutos. Los asambleístas autorizaron a sus máximas autoridades iniciar los acercamientos para competir en coaliciones con otros institutos políticos, a excepción del partido Democracia Salvadoreña (DS) y el FMLN, aunque fue por una coalición en la elección de 2015 con DS en Sonsonate que el PCN logró la diputación de Antonio Almendáriz. El secretario general del PCN, Manuel Rodríguez, dijo que decidieron bloquearlos porque representantes de DS “han realizado ataques hacia miembros del partido”.En la segunda reforma a los estatutos, dieron el aval para que el cargo de secretario general del partido, que dura tres años, no tenga restricciones para buscar la reelección. Así, si Rodríguez decide buscar la reelección, podría estar de forma indefinida, en caso de que las bases lo elijan, pero tendrá competencia por una sentencia de la CSJ. Con respecto de las coaliciones, el secretario general del PDC dijo que han empezado a conversar con otros partidos sobre esta posibilidad, pero no mencionó con cuáles.