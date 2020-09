PDDH: Bukele ignora proceso caso El Mozote

El procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, afirmó ayer que el presidente Nayib Bukele pareciera desconocer el proceso en el caso de la masacre de El Mozote ocurrida en 1981.

Según Tobar, al mandatario lo rodean “fantasmas”, en referencia a la negativa de Bukele de una inspección los archivos militares. “Si él (presidente) conociera un poco el proceso y entendiera un poco sobre la legalidad que debe seguirse en los procesos, concluyera que lo que se pretende ver es única y exclusivamente lo relacionado al caso de El Mozote”, aseguró.

Eso luego que el presidente argumentara que los archivos militares no pueden ser inspeccionados porque tanto el juez o el procurador de Derechos Humanos pueden entrar sin “ningún conocimiento” y puedan abrir documentos que no son relacionados a El Mozote.

Sin embargo, el procurador aseguró que se pretende identificar son los archivos militares que sirvieron o estuvieron a la base en el año que ocurrió la masacre: “Eso es lo que se pretende ver nada mas, no hay una intención de descubrir planes ni pasados ni presentes ni futuros que no tengan que ver con la masacre de El Mozote, pensar lo contrario solo es un juego de palabras para evadir el cumplimiento de una resolución judicial”, enfatizó Tobar.

REACCIONAN ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

Diferentes organizaciones de derechos humanos se pronunciaron ayer a través de una conferencia de prensa. “Lo que se quiere es investigar los archivos y encontrar la prueba relativa a El Mozote, él (presidente Bukele) no puede estar atenido a lo que le digan los mismos militares. ¿Cómo es posible que la misma parte acusada estén diciendo que no se puede investigar y que no puede dar la información?”, dijo Ovidio Mauricio, miembro de Tutela legal doctora María Julia Hernández.

Además, el director de Cristosal Noa Bullock se refirió a lo dicho por Bukele donde aseguró que el mismo ha investigado los archivos. “No es posible que el presidente plantee que él mismo ha investigado los archivos. Él no es parte del proceso de juicio”, aseguró.

El representante de Probúsqueda, Eduardo García, dijo que la Sala de lo Constitucional ha hecho énfasis en repetidas ocasiones en que no basta con decir que no existe la información, hay que determinar las causas por las cuales no existe esa información.

“Los jefes del archivo en 2018 declararon bajo juramento que ese tipo de documentos no se destruyen, y si se destruyen siguen un proceso legal que autorice el Estado Mayor y se hace bajo presencia de un delegado del Ministerio de Cultura”, dijo recientemente el director de Litigio Estratégico de Cristosal, David Morales. Señaló que se elabora un acta y que si han destruido planes militares debiese haber actas que justifiquen la destrucción.