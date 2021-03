PDDH confirma traslado masivo en los penales

Los traslados masivos de reos revelados por LA PRENSA GRÁFICA durante las últimas dos semanas de febrero ya fueron constatados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), institución que ha concluido que estos se han realizado "sin una notificación legal y sin notificarse a familiares", violentando así el artículo 91 de la Ley Penitenciaria.

En una respuesta institucional enviada a esta redacción, la PDDH manifiesta que están enterados de los traslados de reos desde el centro penal de Apanteos a La Esperanza (conocido como Mariona) y que estos no se han realizado bajo los protocolos establecidos.

"Se ha constatado que no se notificó a jueces y juezas de manera oportuna, no han notificado a la PDDH, no han notificado a familiares y que se han realizado de forma masiva, lo cual ha ocasionado el aislamiento generalizado de gran cantidad de personas privadas de libertad a su llegada a los centros penitenciarios de destino", expone la Procuraduría.

El 23 de febrero LA PRENSA GRÁFICA reveló el traslado de 1,000 reos que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) ha realizado sin justificación. Desde ese día se ha intentado obtener la versión del ente gubernamental, pero no han dado respuesta ni a correos ni llamadas telefónicas.

La única manera en la que los familiares pueden enterarse si su familiar ha sido trasladado hacia otro centro penal es a través de los listados que pegan afuera de las penitenciarías o en sitios de Facebook que los mismos familiares han creado para informar la situación.

La PDDH dice que producto de esta situación se ha "quintuplicado" la atención a familiares de privados de libertad que denuncian la situación anómala.

INVESTIGACIÓN

La PDDH también confirmó que ha recibido, en su departamental en Santa Ana, una denuncia relacionada al fallecimiento de una persona privada de libertad, ocurrido a inicios de este año, en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de Apanteos. Este es un caso que también este medio reveló el 22 de febrero.

Según los familiares de Miguel Herrera, él falleció el 3 de enero de 2021 en condiciones extrañas y fue enterrado el 14 de enero en una fosa común del cementerio Santa Isabel de Santa Ana, algo de lo cual se enteraron hasta el 15 de febrero, cuando llegaron a dejarle un kit de higiene.

"Ante la denuncia realizada por parte de los familiares de la persona fallecida, la PDDH se encuentra llevando a cabo las investigaciones correspondientes a este caso", expone la Procuraduría. También la Fiscalía General de la República ha notificado que ya abrió un expediente del caso y custodios de Apanteos han confirmado que ya han sido notificados sobre ello.