PDDH insta a detener mina guatemalteca Cerro Blanco por peligros para el Lempa

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) instó este martes a la Vicepresidencia de la República y a la Cancillería a establecer canales de diálogo con el Estado guatemalteco para detener la mina Cerro Blanco, cuyas operaciones amenazan al río Lempa, en El Salvador.

José David Sandoval, procurador adjunto para la Defensa de los Derechos del Medio Ambiente, afirmó que la PDDH publicó en 2013 un informe donde no solo advertía de los peligros del proyecto minero, ubicado en Asunción Mita, Jutiapa; también emitió recomendaciones para garantizar la protección de las cuencas transfronterizas.

"En ese informe se advirtió el grave riesgo que se tiene, se dieron recomendaciones y hasta la fecha no han sido acatadas por ninguno de los gobiernos en turno", lamentó Sandoval.

El funcionario de la PDDH participó en una conferencia de prensa donde organizaciones ambientalistas advirtieron que la empresa Elevar Resources, subsidiaria de la canadiense Bluestone Resources, presentó a la autoridadaes guatemaltecas, en diciembre pasado, una actualización del estudio de impacto ambiental de Cerro Blanco.

El nuevo informe contiene modificaciones que vuelven más preocupante al proyecto, afirmaron los ambientalistas, quienes además temen que, después de 14 años de reparos, las autoridades finalmente autoricen la explotación minera en la zona.

En la actualización del estudio, la compañía solicita transformar el proyecto a una mina a cielo abierto - ya no subterránea -, "una forma de minería mucho más agresiva para el medio ambiente y peligrosa para la salud humana", aseguró Nery Rivera, de la Asociación de Mujeres de El Salvador (AMAES).

Además, Elevar Resources plantea que la mina procesará 10,952 toneladas diarias de material, frente a las 1,000 previstas anteriormente. También eleva la extracción, pasando de 3.31 millones de toneladas en un túnel de 73.4 kilómetros a 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370 metros.

También la mina estima que extraerá unos 38.4 millones de metros cúbicos de agua durante los 12 años de explotación, una operación que afectará al acuífero local por más de 32 años, indicaron las organizaciones. Los afluentes más afectados serían Tancushapa, Tempisque, San Francisco y el río Ostúa, con reducciones en el caudal de entre 10 y 70 %.

El río Ostúa drena a El Salvador a través del lago de Güija, que a su vez alimenta al río Lempa. Según la actualización del estudio citada por los ambientalistas, el Ostúa se utilizará para verter las aguas extraídas de la mina, "a pesar que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó a El Salvador, el 21 de diciembre de 2021, que el río no sería utilizado por la minera y que por lo tanto no afectaría la cuenca del río Lempa. Preocupa además que en el actual plan de monitoreo presentado para las aguas vertidas, no existe un control para otros metales pesados y la planta de tratamiento solamente contempla el tratamiento de arsénico", indicó Silvia Cortez, del Movimiento Ecofeminista de El Salvador.

Ante el escenario, el procurador adjunto para la Defensa de los Derechos del Medio Ambiente reiteró las recomendaciones emitidas en 2013 e instó al vicepresidente Félix Ulloa

a abordar el tema en la Comisión Trinacional de Plan Trifinio, puesto que esta zona se vería afectada por las operaciones de la mina.

A la Cancillería, la PDDH le solicitó concretar el tratado de aguas transfronterizas con Guatemala. Según Sandoval, dicho documento se encontraba en estado final, "sin embargo, a la fecha ese tratado aún no ha sido terminado y no sabemos qué ha pasado, no obstante hemos solicitado esa información".

"Desde ya, aunque (el proyecto Cerro Blanco) no esté en explotación, solo la exploración, sabemos que ha causado graves impactos ambientales en el recurso hídrico de El Salvador, por lo consiguiente hacemos esas exhortaciones desde la PDDH, para que se tomen cartas en el asunto y de una vez por todas podamos decir que este proyecto queda totalmente eliminado", indicó el funcionario.

En El Salvador, la minería metálica está prohibida desde 2017, pero el país no ha abordado los riesgos que representa el desarrollo de esta actividad económica en las zonas fronterizas de sus vecinos centroamericanos.