PDDH investiga las condiciones en unidad de salud

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) investiga el supuesto maltrato por parte del director de la unidad de salud de la colonia Milagro de la Paz, en la ciudad de San Miguel, y las condiciones en las que los pacientes reciben sus consultas.

De acuerdo con la información proporcionada por una fuente de la PDDH, hace varias semanas llegaron a la unidad para ver las condiciones en que los pacientes reciben sus consultas y cómo es tratado el personal médico.

"Llegamos porque recibimos una denuncia de que en esta unidad maltrataban a las enfermeras y médicos. Además, de las condiciones en que reciben los pacientes las consultas. Por el momento se continúa investigando", aseveró una fuente de la Procuraduría.

Los pacientes aseguran que tienen que esperar muchas horas bajo el sol para poder pasar consulta, ya que una vez hacen la cita son enviados a una banca que se encuentra afuera de la unidad médica.

"Acá enfrente sacamos la cita y nos toca esperar que nos llamen debajo de este gran sol, yo salgo más enferma cuando vengo acá, porque me duele la cabeza, pero eso es, soy pobre y no tengo para comprar la medicina, y acá me la dan gratis", expresó Ana López, quien llega una vez al mes a la unidad de salud a chequear su presión y corazón.

Además, el personal que labora en dicha unidad de salud denunció que son maltratados verbalmente por el director, situación que confirmaron los pacientes.

En diciembre de 2018 una de las enfermeras compró cortinas para que los pacientes que esperan ser atendidos no observen los chequeos de las pacientes, principalmente, a las mujeres en gestación, afirmó un médico.

"Ella (enfermera) vino en noviembre del año pasado y cuando vio las condiciones en que estaba la unidad, trajo unas cortinas y gestionó ventiladores, ya que acá pasan muchos niños y ellos lloran por el calor. Cuando ella trajo los dos ventiladores y las cortinas, el señor director le reclamó, por qué había traído eso", contó un médico.

Wender Martínez, director de la departamental de Salud de San Miguel, dijo desconocer la situación en las unidades de salud, ya que son 259 establecimientos y que "ni en un año le ajusta el tiempo para visitarlas".