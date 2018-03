PDDH orienta a militares que dan seguridad

Lee también

Miembros del Ejército salvadoreño que participan en distintas tareas de seguridad pública en el departamento de Santa Ana iniciaron un curso sobre derechos humanos, para evitar el cometimiento de abusos de autoridad en su proceder.El curso es impartido por distintas instituciones; entre estas, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Fiscalía General de la República (FGR) y el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA).Según la delegada de la PDDH en Santa Ana, Mirna Rojas, la intención es que los militares reciban un proceso educativo en derechos humanos para que no cometan ninguna violación durante la ejecución de las tareas que les han sido asignadas.“Es un proceso educativo. Lo que esperamos es que incida en las actitudes del personal de la Fuerza Armada; de hecho, ya se está logrando. Durante el presente año no conocemos de ningún caso (de denuncia) contra la Fuerza Armada acá, en Santa Ana”, dijo.Rojas agregó que el año pasado la delegación santaneca de la PDDH registró varios casos de denuncias contra elementos del Ejército y, aunque no detalló el número, señaló que la mayoría eran por el uso excesivo de la fuerza durante registros o procedimientos.El comandante de la Segunda Brigada de Infantería General Tomás Regalado, Edwin Ernesto Juárez, indicó que este curso es impartido como política del Ministerio de la Defensa a escala nacional.“Como Fuerza Armada debemos ser respetuosos de los derechos humanos y de las normas de procedimientos. Es un proceso que hemos iniciado este año retomando los grupos conjuntos de apoyo a la comunidad”, señaló.