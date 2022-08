PDDH solo ha identificado responsabilidad en cinco detenciones arbitrarias

A pesar que ya pasaron cinco meses desde que inició el régimen de excepción, el actual procurador de derechos humanos, José Apolonio Tobar, dijo ayer en una entrevista televisiva que aún no encuentran a responsables de las 70 muertes de personas registradas en centros penales mientras estaban bajo el cuidado del Estado.

Tobar dijo que ya abrieron expedientes de investigación por las muertes denunciadas en medios de comunicación y que pronto informarán al respecto.

"Los estamos investigando y pronto vamos a dar la respuesta. Pero no puedo asegurar ‘mire ahora hay 70 fallecidos en centros penales, y hago responsable a X persona’. No lo puedo hacer porque no puedo ser irresponsable sin ningún elemento probatorio", aseguró.

También informó que por el momento está revisando el primer informe de denuncias del régimen de excepción, el cual corresponde al primer mes del régimen, es decir, al período comprendido entre marzo y abril.

Sobre ese primer informe que pronto hará público, dijo que en ese tiempo registraron 170 denuncias por detenciones arbitrarias y que de estas solo en casos detectaron "responsabilidad de manera preliminar" en cinco de ellas.

A pesar de varios señalamientos hacia el procurador por el bajo desempeño de la PDDH durante el régimen de excepción y por sus visitas guiadas a cárceles con funcionarios de gobierno, Tobar se ha postulado para la reelección durante el periodo 2022-2025.

El nuevo procurador tomará las riendas de la institución el próximo mes de septiembre y deberá ser elegido por la actual Asamblea Legislativa.