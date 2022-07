VIDEO | PDDH y PNC acosan trabajo periodístico de La Prensa Gráfica

La Prensa Gráfica (LPG) dio cobertura la mañana de este martes 5 de julio a una conferencia de prensa realizada por el Sindicato de Empleados y Empleadas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (SEPRODEHES), en la que denunciaron una serie de violaciones a derechos laborales por parte del procurador y su "equipo de trabajo", y en la que la labor periodística de este medio de comunicación fue obstaculizada por personal de comunicaciones y miembros de seguridad de la institución.



Previo a la conferencia miembros del SEPRODHES y comunicaciones de la PDDH iniciaron una disputa, ya que los sindicalistas exigían entrar a las instalaciones donde, según explicaron, tienen su sede pero a la cual no les dejaron ingresar los vigilantes de la PDDH.

El equipo de comunicaciones de la PDDH comenzó a grabar a la periodista y fotoperiodista de LPG mientras esperaban cubrir la conferencia. Posteriormente el sindicato optó por iniciar el evento afuera de las instalaciones. Sin embargo, mientras daban declaraciones, una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) llegó a la zona y los agentes también comenzaron a tomar fotografías del equipo de LPG.



Tanto la periodista como la fotoperiodista temieron por su seguridad al ver las acciones de los agentes policiales, pese a que solo se dedicaban a realizar su trabajo, sin intervenir en la confrontación que tuvo el sindicato con el personal de comunicaciones de la PDDH.



Posteriormente, y antes que la conferencia finalizara, otra patrulla llegó al lugar y otro policía se sumó a los que llegaron inicialmente. El personal de la PNC se mantuvo en el lugar durante todo el evento, en el que solo se dedicó a grabar a ambas periodistas.



Durante el acto el sindicato denunció “graves despidos” realizados supuestamente por el procurador de derechos humanos, José Apolonio Tobar. Aseguran que las personas que fueron obligadas a retirarse de la institución eran trabajadores y trabajadoras con carrera administrativa y con las que no se cumplió el debido proceso.



“La causa utilizada (para los despidos) ha sido la falta de confianza. El sindicato ha solicitado al procurador que no realicen más despidos y que reinstale al personal despedido, que suman más de 16 personas, pero no ha cumplido dichas exigencias. Le hemos pedido que no haya acoso ni maltrato laboral y no cumple”, expuso el SEPRODHES.



Añadieron que a los compañeros despedidos de forma injustificada no les dieron indemnización y que se trata de cargos importantes, como el de una persona que laboraba en auditoría de la PDDH.