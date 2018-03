PGR destacará en centros de voto a 201 mediadores

Para la jornada electoral que tendrá lugar mañana, la Unidad de Mediación de la Procuraduría General de la República (PGR) destacará a 201 mediadores en los distintos centros de votación en todo el país.

De acuerdo con el coordinador nacional de dicha unidad, Efraín Barraza, el desplazamiento de todos estos delegados tiene lugar en el marco de la firma de un convenio entre la procuradora general de la República, Sonia de Madriz, y el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el magistrado Julio Olivo, el pasado 12 de febrero.

Barraza explicó que desde 2009 que la PGR viene apoyando los eventos electorales, los casos más frecuentes en los que hubo necesidad de mediar son aquellos en los que las personas con discapacidad o de la tercera edad han necesitado ayuda para marcar la papeleta.

“Hay un tema espinoso que, conversando con los capacitadores del TSE, es con la comunidad LGBTI de permitirles su derecho al voto así como lleguen y se presenten, porque en años anteriores no los han dejado votar si no coincide la vestimenta con el género en el DUI”.

Efraín Barraza, Coordinador Nacional de Unidad de Mediación PGR

“Los casos más habituales que la experiencia nos ha mandado es el voto asistido, conflictos que puedan surgir en el momento de la conformación de las JRV o situaciones que puedan surgir entre ciudadanos y algún miembro de partido, alguna persona que ande con DUI dañado y que la mesa le esté prohibiendo y que crea que es por inclinación partidaria o alguna exaltación o discusión entre los mismos miembros de la JRV”, anotó el coordinador nacional de la Unidad de Mediación de la PGR.

Estos 201 mediadores han sido distribuidos entre los centros de votación con más cantidad de Juntas Receptoras de Votos (JRV); es decir, en los lugares con mayores núcleos poblacionales. Sin embargo, podrán desplazarse a cualquier otro centro de votación cercano que solicite de su intervención.

“Hay personas descuidadas que tienen DUI que no se leen o que están rotos, no es legible o están mutilados y allí es cuando intervenimos en el tema de que no es que la JRV no lo quiera dejar votar”, ejemplificó Barrera.

2231-9494

es el número de teléfono al que cualquier ciudadano puede llamar para solicitar la ayuda de un mediador de la procuraduría general de la república durante los comicios que tendrán lugar mañana domingo 4.