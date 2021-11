PGR elegirá a defensor de Norman Quijano en comisión de antejuicio que busca desaforarlo

Los diputados de la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, aprobaron este miércoles durante la Sesión Plenaria enviar a la Procuraduría General de la República (PGR) un oficio para que sean ellos quienes elijan al defensor de Norman Quijano en la comisión especial de antejuicio que busca desaforarlo.

Esto luego que, en la discusión para elegir a su defensor ninguno de los diputados por el partido de la Alianza Republicana Nacionalista ARENA se propusiera y tampoco aceptaran el cargo.

La comisión de antejuicio acordó, el pasado viernes 12 de noviembre, solicitar a la junta directiva de la Asamblea, que sea el pleno el que elija a un defensor del diputado en el proceso debido a que Quijano no se presentó ni envió a ningún defensor.

El diputado por Nuevas Ideas (NI), Christian Guevara, propuso al jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, quien es abogado y notario y quien también fue compañero de fórmula presidencial de Quijano en los comicios de 2014.

"En lo particular no puedo aceptar el cargo de defensor del diputado del Parlamento Centroamericano, primero por razones personales, en segundo lugar por razones de ética partidaria que me impiden aceptar el cargo", dijo Portillo Cuadra en su intervención durante la discusión.

Otra de las justificaciones que dio el diputado Portillo Cuadra fue que el ente encargado de desaforar a Quijano es el Parlamento y no la Asamblea Legislativa.

Aseguró también que las intenciones del dipuado de NI es que con la participación de un miembro de ARENA se legitime esta "ilegalidad se está cometiendo" lo que "acarrea la nulidad del proceso".

Norman Quijano es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de negociar con supuestos líderes de pandillas cuando fue candidato presidencial en 2014, para buscar apoyo y ganar las elecciones, en la que se impuso Salvador Sánchez Cerén.

El pasado 3 de noviembre, con 65 votos los diputados de la Asambea Legislativa aprobaron dictamen para que se declare abierto el proceso de antejuicio en contra del legislador del Parlacen por el partido ARENA, luego que la tarde de ese mismo día el fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, se presentara en el Congreso y presentará una petición de desafuero contra Quijano.