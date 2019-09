PNC: Migueleñas ignoran que el acoso sexual es un delito

El delito menos denunciado en la Policía Nacional Civil (PNC) y Fiscalía General de la República (FGR) de San Miguel, es el acoso sexual, ya que según las autoridades, la mayoría de mujeres migueleñas ignoran que acciones consideradas comunes como palmaditas, apretones o roces deliberados, miradas lascivas o gestos con una connotación sexual, son un delito.

"En el año, en todo el departamento sólo hemos recibido once denuncias de mujeres por acoso sexual. La mayoría no sabe que es un delito o simplemente no denuncian", dijo una agente destacada en la Unidad Especializada de Atención a la Mujer de la PNC.

Cientos de migueleñas viven diariamente acoso sexual cuando viajan en el transporte público y sin embargo, la mayoría de víctimas no denuncian, por ello varias instituciones en el departamento de San Miguel se han unido para trabajar en la prevención de la violencia de género.

Rina Hernández, vocera de la unidad Especializada de atención a la Mujer de la PNC, expuso que la falta de denuncia abona al desorden que hay en el transporte colectivo. Además, agregó que la inseguridad en el transporte colectivo afecta la calidad de vida de las mujeres y sus oportunidades.

"Las mujeres no saben que el acoso sexual es un delito que está tipificado en la ley. La mayoría no denuncian porque no saben que ese es un delito y que los hombres pueden ir presos. Nosotros estamos trabajando a través de campañas", manifestó.

También ejemplificó que la victimización sexual de las usuarias del transporte colectivo es descrita como una ocurrencia común, que involucra a pasajeros (hombres), motoristas y cobradores que aprovechan del hacinamiento en las horas picos para rozarse contra sus víctimas.

Mientras, que se ha identificado que en las horas de menos tránsito de personas y vehículos se reportan delitos de naturaleza seria, como violaciones.

La Policía considera que en muchos casos el acoso sexual no es denunciado porque las víctimas consideran que existe una gran cantidad de trámites, y que estos no resuelven el problema de acoso sexual.

Según la Policía y la Fiscalía, a las mujeres también se les denigra a objeto sexual, por medio de las calcomanías u objetos que muchos motoristas colocan en las unidades de transporte, o en la vallas publicitarias de los paradas de autobuses, lo que las vuelve el grupo de usuarios, más vulnerables.