PNC: San Ildefonso sin casos de cuatrerismo

"Antes era seguido que se llevaran (hurtaran las vacas), otras las pelaban en los terrenos y se llevaban la carne. Era difícil, nosotros ni dormíamos, otros (dueños de reces) vendieron porque no les daban tiempo (los delincuentes), pero hoy es diferente", contó Dolores Hernández, ganadero de San Ildefonso, San Vicente.

La situación que vivían tanto los pobladores que tenían ganado para subsistencia como quienes venden o se dedican a la producción de leche era insostenible, ya que grupos de cuatreros no daban tregua, aseguró el fonchano.

El municipio, que tiene como actividad principal la ganadería, reportaba índices preocupantes de hurto de ganado antes y durante 2012-2014, según cifras oficiales, pero el trabajo coordinado que inició la Policía Nacional Civil (PNC) en esos periodos ha tenido resultado positivo a la fecha.

"En los últimos años no tenemos casos de hurto de ganado. Nos sentimos contentos porque en 2017 no tuvimos pérdidas. Uno también se esfuerza menos en andar exponiendo la vida en las noches, aunque no dejamos de lado el cuido", agregó Hernández.

Fuentes de la PNC en San Ildefonso reiteraron que las estrategias para combatir dicho delito se basaron en la organización en conjunto –comunidades a través de los comités de prevención local, ganaderos y las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCO)– con lo que han logrado que del 30 de junio de 2016 a la fecha no haya casos de cuatrerismo.

"La coordinación y organización (con los distintos actores) ha sido la clave para garantizar la seguridad a este sector importante en el municipio; tanto así que llevamos ya dos años que no se reportan hechos delictivos de esa índole (hurto y robo de ganado)", afirmó el jefe de la PNC en esa localidad.

Los fonchanos que se dedican a este rubro en la zona del desvío Los Comunes y en el lugar conocido como La Pista eran los más afectados por el hurto y destace ilegal de reces, debido a la ubicación de los potreros en orillas de la calle principal hacia la ciudad.

"El trabajo que se ha hecho se ha visto, estamos tranquilos", opinó una mujer que se dedica a la ganadería. Su testimonio coincide con el de Hernández en cuanto al flagelo que este sector enfrentó hace años, y aunque las labores de prevención y de resguardo de sus semovientes y las de sus vecinos continúa, esta vez tienen más apoyo de la Policía.

Grupos de cuatreros, integrados principalmente por delincuentes comunes externos al municipio, pero que tenían ayuda de gente local, sumándose algunos pandilleros, eran los principales causantes de los casos; sin embargo, la PNC aclaró que el accionar de terroristas en San Ildefonso es relativamente bajo.

De acuerdo con el jefe policial, se tienen estrategias definidas para evitar que el delito vuelva a afectarlos para buscar erradicarlo por completo y que la actividad ganadera siga siendo productiva para el desarrollo.

"En 2013 tuvimos siete casos de hurto, en 2014 ocho, en 2015 dos, en 2016 uno, (desde entonces) hasta la fecha no tenemos", declaró el oficial, quien agregó que existía la posibilidad de que previo a estos periodos algunos casos no eran denunciados.

casos de hurto de ganado se registraron en 2014 en San Ildefonso; desde entonces han ido a la baja.