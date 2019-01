PNC abre investigación interna por filtración de mapa de pandillas divulgado en plan de seguridad de Bukele

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, reconoció esta mañana que ha iniciado una investigación interna para determinar la filtración del mapeo de las pandillas en el país, un documento que ha sido declarado en reserva por la institución.

"No vamos a utilizar un instrumento que puede haber sido filtrado como un documento válido, eso no quiere decir que no se abre una investigación interna para determinarlo", dijo el jefe policial durante la entrevista en Radio 102Nueve.

El plan de seguridad de Nayib Bukele, candidato a la presidencia por el partido GANA, contiene un mapeo de las pandillas en el país. Se trata de un instrumento que fue negado a un periodista de LA PRENSA GRÁFICA porque divulgarlo podría afectar los planes de la PNC.

El caso fue apelado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), quien terminó dando la razón a la PNC para que pusiera en reserva el documento; sin embargo, apareció en el plan de gobierno del candidato Bukele.

El IAIP, tras hacerse pública la divulgación del material reservado, dijo que "la divulgación de información reservada puede conllevar a una infracción muy grave según el Art. 76, literal b de la LAIP y también puede incurrir en algún tipo de delito contemplado en el Código Penal".

El jefe policial no quiso confirmar si el mapa que presentó GANA, que tiene como fuente a la PNC, es real o si ha sufrido alguna alteración.

"No vamos a utilizar un instrumento que puede haber sido filtrado como un documento válido. Pueda ser que pudiera tener diferencias, pudo haber sido alterado", señaló Cotto.