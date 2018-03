PNC amplía a un mes suspensión vigilancia privada en el centro capitalino

Lee también

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, anunció ayer que decidió suspender durante un mes las operaciones de la Asociación de Vigilantes Independientes de Mercados y Centros Comerciales (AVIMCES), un grupo que cuida mercados municipales y algunos puestos callejeros en el centro de San Salvador. Una medida que, según el jefe policial, responde a “fuertes indicios” acerca de la participación de vigilantes privados de esa asociación en el tiroteo que ocurrió el miércoles pasado en el Centro Histórico, en el cual murieron seis personas.Un día después del múltiple homicidio, el jefe policial habló de suspender a AVIMCES durante 15 días para investigar los hechos; sin embargo, ayer dejó claro que esa medida finalmente fue ampliada a un mes. La PNC responsabiliza a miembros de la asociación de vigilantes privados de reaccionar con venganza después de que un grupo de supuestos pandilleros llegó a un puesto de ropa, ubicado entre la 4.ª calle oriente y 9.ª avenida sur del Centro Histórico de San Salvador, para matar a un vigilante identificado como Héctor Antonio Morales García, de 52 años.Según la policía, los vigilantes se organizaron y, como respuesta, mataron a cinco hombres en diferentes zonas en un rango de seis cuadras. La PNC dijo que las víctimas eran miembros de una estructura criminal que extorsiona y asesina en el centro capitalino.Las autoridades han explicado ese tiroteo como una pugna entre agentes privados y pandilleros por mantener el control del Centro Histórico. Investigadores también barajan la posibilidad de que estos últimos se hayan infiltrado como miembros de la seguridad privada que contratan los vendedores.El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo durante una entrevista de televisión que muchas estructuras del crimen organizado han desarrollado sus actividades y buscado controlar el centro capitalino.Por su parte, el fiscal general, Douglas Meléndez, afirmó que “hay una incidencia del control de las pandillas, eso es lo que ha estado ocurriendo”. Y agregó que no se puede decir “que las cosas están bien cuando no es así”. “Sabemos que la extorsión es fuerte en la zona”, agregó.Cotto dio el anuncio de la ampliación de la suspensión de AVIMCES acompañado de un puñado de agentes y militares formados frente a la fachada principal de Catedral Metropolitana. Ahí también dijo que reforzaría el dispositivo de control de la seguridad en el centro de San Salvador con 56 patrullas conformadas por 442 elementos de las unidades especializadas de la PNC y militares. Sin embargo, en mayo del año pasado, las autoridades decidieron recortar a la mitad el personal que cuidaba el Centro Histórico.Vendedores de los mercados municipales de San Salvador rechazaron el fin de semana la decisión de suspender a los vigilantes privados y reforzar la seguridad con miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), militares y agentes. El alcalde de San Salvador comunicó que acordó con los comerciantes retirar a los agentes municipales de los mercados.Pese al refuerzo del dispositivo de seguridad, la policía informó ayer sobre el homicidio de un joven no identificado frente al mercado Belloso, en el centro de San Salvador. Socorristas de Cruz Verde dijeron que la víctima fue atendida tras haber recibido varias cuchilladas en el abdomen, por lo que fue trasladada al Hospital Rosales, pero falleció antes de recibir atención médica. Esta nueva víctima mortal se suma a los 13 homicidios que, según el director de la PNC, tenían registrados las autoridades en el centro de San Salvador en lo que va del presente año.