PNC aún no sabe si bebé rescatada es hija de pandillero

La bebé rescatada el sábado en la tarde está sujeta, actualmente, a un procedimiento administrativo del caso y luego pasará a custodia de la familia para recibir el "cuido correspondiente", dijo hoy el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde.Por su parte, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, dijo que aún no pueden confirmar si la bebé es hija del pandillero Enzo Alidea Fuentes Velasco, con quien las autoridades aseguran que la madre de la niña tuvo una relación que acabo en malos términos.Mientras tanto, el ministro tipificó como feminicidios el asesinato de Diana Lemus García, de 21 años y madre de la bebé, y su hermana de siete, Yamileth, por ser asesinadas debido a su género.Por otra parte, Cotto dijo que una hipótesis del crimen es que "el objetivo del hecho era el asesinato de la persona de 21 años" y que "muy probablemente hubo un momento en que (los pandilleros) no sabían o no tenían un plan sobre qué hacer con la menor (la bebé); entonces (los asesinos) buscan a terceras personas que a su vez buscan a otros".Esta es la forma en que la PNC explica la posible situación por la que la bebé terminó siendo entregada a una mujer que residía en una zona controlada por la Mara Salvatrucha, luego que pandilleros de la pandilla 18, facción revolucionaria, la privaran de libertad junto a su madre y tía, y mataran a las dos últimas.En cuanto al asesinato de Jackeline Lisseth Cortez Aguirre, de 29 años, la mujer que entregó a las autoridades la bebé que estaba privada de libertad, Cotto dijo que ella trabajaba en una zona céntrica de San Salvador y que, "hasta donde tenemos conocimiento, se había involucrado también en acciones de distribución de droga".A esto agregó que fue asesinada por la misma pandilla que opera en el sector donde vivía, aún a pesar de su "colaboración". "Tenemos absoluta claridad que el crimen siempre paga mal. Las pandillas tienen una visión utilitarista de las mujeres. Dentro de la lógica de las pandillas, las mujeres son un instrumento, objetos de los que se pueden deshacer en el momento que les plazca".Durante la conferencia, Cotto también reiteró el llamado a la ciudadanía para capturar a dos pandilleros, de los cuales están seguros tuvieron una participación "directa" en el doble asesinato de las hermanas.Uno de ellos es Osvaldo Coronado Ramírez, de 28 años, quien ha "permanecido y actuado como cabecilla de pandilla en la zona céntrica (de San Salvador), específicamente en el mercado Tineti". "Tenemos suficientes indicios para considerar que no solo participó en este hecho (doble homicidio) sino que, incluso, iba conduciendo el vehículo en que trasladaron a las personas que fueron asesinadas en Nejapa y que privaron de libertad a la menor (bebé)", dijo Cotto."Osvaldo Coronado Ramírez tiene actualmente una orden de captura activa por agrupaciones ilícitas y resistencia, eso nos lleva de inmediato a colocarlo dentro de los cien más buscados", agregó el director policial.El otro prófugo es José Filadelfo Pérez López, de 31 años. "Además de pertenecer a pandilla ha actuado en la zona del mercado Tineti durante los últimos años", explicó Cotto.