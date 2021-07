PNC cancela traslado del agente policial Holman que está en grave estado de salud

Esta mañana, la Policía Nacional Civil (PNC) notificó al agente policial Holman Rivera Ángel que deja sin efecto el traslado que había ordenado el pasado 23 de julio y que fue notificado el agente tres días después.

El agente Holman Rivera lleva más de tres años con la pierna derecha destrozada a causa de un accidente en su moto, y que desde ese tiempo jamás pudo ser operado por el lnstituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Sino que fue hasta hace un mes que con ayuda de otras personas y apoyo del Movimiento de Trabajadores de Policías (MTP) pudo recolectar dinero para la operación en un hospital privado.

El MTP había anunciado en sus redes que el agente Holman sería trasladado luego de recuperarse de la operación, pero él había informado que no estaba en las condiciones óptimas ya que tiene solo el 60% de movilidad. El miembro policial iba a ser trasladado al puesto Dolores, ciudad fronteriza con Honduras, ubicada en Sensutepeque en el departamento de Cabañas.

"A mí me operaron el 28 de junio, apenas he cumplido un mes. Me han colocado platina con ocho clavos y por eso ando en silla de ruedas, sería muy difícil trasladarme", aseguró Holman ayer a LPG.

Antes de la operación, el agente trabajaba en la subdelegación de Chalchuapa en el departamento de Santa Ana, en el área administrativa. Lugar que le queda cerca de su casa por la condición delicada de salud que tiene. Por la denuncia en redes, seguirá desempeñando dichas funciones en el mismo lugar.