PNC captura a Gustavo López Davidson por el delito de cómplice necesario en perjuicio de la administración pública

La División Élite contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional Civil ( PNC) capturó al expresidente del COENA, Gustavo López Davidson por el delito de cómplice necesario en perjuicio de la administración pública y subsidiariamente del Ministerio de la Defensa Nacional.

Según la Fiscalía General de la República, el expresidente de ARENA firmó contratos de permuta de armas obsoletas y en mal estado como representante de CENTRUM S.A de C.V., por un valor de $2,051,893.00.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública Rogelio Rivas hizo pública la captura de López Davidson en su cuenta de Twitter." La población debe tener claro lo siguiente: no descansaremos hasta que quienes hayan obrado contra los intereses de la patria paguen por sus delitos. Sea quien sea. Hemos venido a cambiar la historia y a luchar por el pueblo salvadoreño", acotó Rivas.

Davisón renunció de la presidencia del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) el pasado 17 de febrero del 2019 por acusasiones del presidente Bukele en su contra. El presidente salvadoreño acusaba a Davisón por hurto de armamento de la Fuerza Armada y estafa agravada en perjuicio de la misma institución.

El ministro de la Defensa, Francisco Merino expresó que que entregaron a una empresa de Davidson armamento valorado en $2 millones en una permuta y a cambio recibieron equipos que no funcionaba.

“El contrato se firmó en junio de 2013, en junio de 2016 vino ese armamento a El Salvador y a mí en una reunión de comandantes, el comandante de la unidad que tiene ese armamento me dio parte, me informó que eso no funcionaba, entonces así es como se va configurando lo que nosotros estamos denunciando”, mencionó Merino el 8 de noviembre del año pasado.