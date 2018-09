PNC confirma que cadáver exhumado es de Carla Ayala

Más de 250 días han tenido que pasar para que las autoridades salvadoreñas dieran con el paradero de Carla Ayala, quien desapareció a finales de diciembre de 2017 tras una fiesta del extinto GRP. Al menos así lo confirmó ayer la Policía Nacional Civil (PNC) a través de un comunicado, en el que sostiene que los restos encontrados en una exhumación realizada el viernes en el cantón Los Hornos, del municipio de San Francisco Javier, en Usulután, pertenecen a la agente desaparecida.

"Se han encontrado evidencias que confirman que los restos encontrados en la excavación corresponden a Carla Ayala. En las osamentas se han encontrado: una cadena de metal amarillo, un anillo de metal plateado y ropa interior de uso femenino. En la parte media del cúbito derecho tiene una platina sujetada con 5 tornillos", se lee en el comunicado.

La PNC sostuvo que hicieron una entrevista a la madre de Carla Ayala y que ella confirmó que las prendas pertenecían a la agente policial; asimismo, dijo que Ayala había sufrido una fractura y que le había sido colocada una platina.

"Según el personal forense, son muchos elementos que ya permiten identificar el cadáver. Se espera la culminación del proceso para comunicarlo oficialmente, pero ya hay suficiente certeza. La causa preliminar de la muerte, según los forenses, es trauma craneoencefálico, pendiente de confirmación en la autopsia", agrega la información.

La jefa de la Unidad Especializada de Delitos de Homicidios, de la Fiscalía General de la República (FGR), Guadalupe Echeverría, estuvo presente en la exhumación de los restos óseos y comentó que esperarán que sea el Instituto de Medicina Legal el que haga los respectivos análisis forenses con las pruebas de ADN.

"No podemos arriesgarnos a establecer que la identidad sea de ella (Carla Ayala). También contamos con la apreciación de la familia, con quienes hay que tener respeto para no generar falsas expectativas", detalló Echeverría.

Arnau Baulenas, querellante del caso y abogado del IDHUCA, dijo que, efectivamente, el cuerpo encontrado tiene características que apuntan a que es de una mujer. "El cuerpo estaba en un estado de osificación y, por tanto, lo que procede ahora es la prueba de ADN para determinar si es o no el cuerpo de Carla. Esto puede tardar entre cinco y 15 días; no tenemos un parámetro", añadió.

Por la tarde, Baulenas dijo que la posición que ha adoptado en las últimas horas la PNC es imprudente. "Más que imprudentes, son irresponsables, porque hay una revictimización a partir de las declaraciones que ha hecho la Policía. Hay que ser cautelosos para no instrumentalizar a las víctimas. A la mamá de Carla la pudieron entrevistar, pero ella no estaba en el lugar de los hechos. La mamá de Carla ni siquiera fue informada. Ella no puede reconocer objetos ni cosas porque no estaba presente", expresó.