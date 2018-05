PNC culpa a los juzgados de error en capturas

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, dijo ayer a este periódico que los juzgados se tardan en enviar la información actualizada sobre las personas con órdenes judiciales de captura. Por esa razón, según el funcionario, está desactualizado el sistema policial que los agentes consultan para saber si una persona tiene alguna orden de captura.

Uno de los casos más recientes sobre capturas por error o desactualización del sistema fue el de Víctor Cárcamo, quien fue detenido el miércoles 23 de mayo en el mercado San Miguelito, a pesar de que les dijo a los policías que llevaba puesto un brazalete electrónico que le habían dado las autoridades de Centros Penales, como medida sustitutiva a prisión.

La desactualización, según Cotto, provoca que algunas personas sean capturadas a pesar de que sus casos ya han sido procesados o que incluso las personas han sido condenadas o sobreseídas (libres de la acusación).

“Los sistemas tampoco son infalibles, pero también hay que entender que nosotros también dependemos de la prontitud con la que los juzgados o tribunales nos envíen la actualización de una orden. Pudiera existir un error de parte nuestra, pero eso lo veo como algo remoto. Ya nos ha sucedido que hemos presentado a personas ante los tribunales que de inmediato quedan en libertad, porque ya les habían levantado la orden de detención”, dijo Cotto.

En el caso de Cárcamo, después de presentarlo ante los medios de comunicación, los policías lo llevaron a la División Central de Investigaciones (DCI) de la PNC. En ese lugar los agentes se enteraron del error y debieron liberarlo. Lo llevaron hasta la antigua delegación de San Salvador, frente al parque Infantil, y lo dejaron libre. Él es uno de los 65 procesados que usan un dispositivo electrónico en la actualidad.

“El problema no es tanto del sistema de la Policía, aunque repito que los sistemas no son infalibles, sino que los juzgados no nos notifican a tiempo cuando a una persona se le levantó la orden de captura”, aseguró Cotto.

El Juzgado Segundo de Vigilancia de San Salvador, que le da seguimiento a la libertad condicional de Víctor Cárcamo, le dijo a este periódico que nunca emitió una orden de captura y por esa razón era extraño que la Policía tuviera en su sistema una orden de captura vigente.

Cárcamo denunció el jueves pasado a la Policía en la Procuraduría de Derechos Humanos.