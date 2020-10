PNC deberá llevar a comparecer a Zelaya

Los diputados de la comisión especial que investiga la colocación y emisión de deuda mandó a llamar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que dé explicaciones sobre el uso de fondos durante la emergencia por coronavirus.

Para que eso sea efectivo, la Policía Nacional Civil (PNC) deberá facilitar su comparecencia este viernes 2 de octubre, a las 9:30 de la mañana.

Basados en artículos de la Constitución de la República, del Código Procesal Penal y del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, los diputados del PDC, ARENA y del FMLN que integran la comisión especial tomaron el acuerdo.

“Lamento mucho tener que llegar a estos extremos de tener que citar a un ministro por apremio, pienso que todavía estamos a tiempo de que el señor ministro haga lo correcto y que él comparezca por su voluntad a darle explicaciones, no a los diputados sino al pueblo salvadoreño de, ¿qué hicieron con los más de 3 mil millones de dólares que ingresaron durante lo más intenso de la pandemia? El señor director de la Policía Nacional Civil tendrá que hacer efectiva la comparecencia del señor ministro”, expresó el presidente de la comisión especial y diputado de ARENA, René Portillo Cuadra.

“Resulta que de nuevo el señor ministro, por tercera ocasión, envía una carta en la que no justifica su ausencia”.

Yanci Urbina, Diputada del FMLN

Zelaya recibió tres convocatorias para que llegara a la comisión especial, a ninguna asistió argumentando que previo a recibir la convocatoria ya tenía compromisos que atender.

Sin embargo, lo que el ministro comunicó a la Asamblea, de que tenía otros pendientes que atender, contrastaban con sus declaraciones. El viernes pasado, el titular de Hacienda dijo expresamente que no asistiría porque lo consideraba una pérdida de tiempo.

La diputada del FMLN Yanci Urbina dijo que en las notas que ha enviado el ministro para excusarse por no asistir realmente no presenta justificaciones de peso, y que, al contrario, con sus declaraciones dio a conocer el motivo real.

Para el diputado de GANA Guillermo Gallegos, las justificaciones que dio el ministro para no asistir a las convocatorias son válidas.

“Ese abuso, como lo pudieron ver entre ARENA, el FMLN y la Democracia Cristiana, prácticamente han girado una instrucción al director de Policía para que traiga por apremio al ministro de Hacienda, para mí, eso no procede, para mí el director de la Policía no debe de cumplir esta solicitud que es ilegal porque el ministro ha explicado las razones y el motivo... Él explicó, entonces no procede”, dijo el legislador.