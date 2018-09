PNC descarta robo de niños en San Sebastián

Gersan Pérez, jefe de la Policía Nacional Civil (PNC) de San Vicente, desmintió ayer los rumores que han sido difundidos en redes sociales sobre el supuesto robo de niños en el municipio de San Sebastián.

Dijo que se ha dado seguimiento a residentes que están asegurando que ha habido hechos de robo o privaciones de libertad de menores, pero que al ser consultados por las autoridades "dicen que escucharon, que alguien les contó o vieron en redes".

"Hemos revisado cuidadosamente y no tenemos denuncias sobre robo de niños. En San Sebastián hay dos personas que están generando ese tipo de publicaciones, pero solo en redes, no pasa de rumor, porque no hay denuncia", reiteró el oficial.

Indicó que los rumores iniciaron hace varios días con un video mexicano en el que se muestra el rapto de niños, y que fue viralizado asegurando que era un hecho ocurrido en El Salvador.

"Pedimos a las personas que no sigan expandiendo esos rumores. Y si vieron algo similar, o algún familiar lo ha vivido, que denuncien a la policía y no solo en redes", instó el jefe policial.

Agregó que en San Sebastián únicamente reportan la privación de libertad de un joven, pero que las investigaciones podrían apuntar a otro tipo de hipótesis, el cual no tiene que ver con el robo de niños.