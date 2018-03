PNC desplegada en sitios con actividades religiosas

Todo el personal policial asignado al departamento de La Unión ha sido destinado a labores de seguridad en comunidades, actividades religiosas, playas y todos aquellos lugares turísticos que van a tener aglomeraciones de personas en los días de vacación.

Las jefaturas afirmaron que la presencia de los uniformados será en playas y carreteras, para prevenir hechos delictivos o evitar que los conductores manejen en estado de ebriedad.

“Ya hay normas generales de cómo no se debe andar armado en un lugar público, y si quiere evitarse problemas, simplemente no lleve su arma de fuego a esos lugares. Tampoco se pueden andar motocicletas en una playa. Y si se va a bañar, la familia debe ser responsable de que la persona que haya bebido no se meta al mar y que tampoco maneje”, recomendó Osmín Peñate, jefe de la Policía Nacional Civil (PNC) en La Unión.

Aunque el propósito del plan de seguridad es reducir la incidencia de delitos en relación con la vacación de Semana Santa del año pasado, en los primeros días de este período las estadísticas no son tan positivas, pues en los primeros días ya se reportaron cinco personas detenidas por conducción peligrosa, un fallecido por ingresar al mar bajo los efectos del alcohol y una motocicleta decomisada por circular en la playa.

La Fuerza Armada también apoyará las labores de seguridad que preste la Policía, aunque el trabajo de los militares se enfocará más en resguardar las comunidades para evitar hurtos o robos.