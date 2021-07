PNC detiene a Violeta Menjívar y a Erlinda Hándal

La exalcaldesa de San Salvador y exministra de Salud, Violeta Menjívar, fue detenida por la Policía Nacional Civil, según información divulgada por miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) por medio de redes sociales este jueves por la tarde.

Junto a ella también fue detenida Erlinda Hándal, miembro del FMLN, al tiempo que se maneja la posibilidad de más detenciones.

"La policía me ha detenido y me llevan por el estadio por la avenida olímpica, prácticamente me estaban esperando cerca de la casa, no se ha que me llevan", habría expresado Menjívar en un mensaje, el cual fue confirmado por el exdiputado Santiago Flores.

"Después quisimos comunicarnos con ella por teléfono, pero ya no nos contestó", agregó Flores, quien dijo que no tienen conocimiento sobre la razón de la detención hecha a Menjívar.

Según las informaciones, Menjívar habría sido llevada a la Unidad de Delitos Especiales cercano a la funeraria de la Fuerza Armada y luego trasladada en una patrulla placas P839156.

El abogado de Menjívar dijo que la exfuncionaria se encuentra en la Subdirección de Investigaciones de la PNC en la calle El Progreso de San Salvador. Mencionó que ya le tomaron el carnet de abogado pero no lo han dejado ingresar ni conocer cuáles son los delitos que le imputan a Menjívar.

"No me han dejado entrar, la he visto por las rejas", dijo, y agregó que la fotografiaron sin la presencia de un abogado. "Es una violación a todas luces del debido proceso", dijo el abogado a medios de comunicación.

"Esta tarde fue detenida por la PNC Violeta Menjívar sin orden de detención administrativa ni de la FGR ni de un Juzgado de Paz. Como familia exigimos al Gobierno que aclare este procediimento ilegal y su pronta liberación", denunció una familiar de la exfuncionaria.

La exdiputada del FMLN Nidia Díaz exigió que "se siga el debido proceso y el respeto a los derechos humanos y la LEIV", es decir, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

La también exdiputada Lorena Peña fue una de las efemelenistas que divulgó la información, pero sin dar más detalles.

Según Flores, abogados del partido de izquierda están tratando de darse parte ante la detención la cual califican de ilegal dado que no hay citatorio hacia Menjívar y tampoco hubo explicación de su detención.

"El régimen ha mostrado que no respeta el debido proceso. Tenemos conocimiento que no se han garantizado los derechos de las compañeras: Violeta Menjívar y Erlinda Hándal. Como FMLN pedimos que se respeten los derechos de nuestras compañeras y transparenten este acto condenable", dijo en redes sociales Fernando Acuña, quien es miembro de la Comisión Política del FMLN.

El diputado efemelenista Jaime Guevara también calificó las actuaciones como "abuso de poder de este régimen autoritario" y señaló que "el principio del debido proceso debe garantizarse en toda sociedad que se haga llamar democrática y libre".

Menjívar fue diputada de la Asamblea Legislativa, alcaldesa de San Salvador en el período de 2006 a 2009, luego viceministra de Salud durante la gestión de Mauricio Funes (2009 a 2014) y ministra de la misma cartera en la gestión de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

Por su parte, Erlinda Handal fue viceministra de Ciencia y Tecnología, en el período de Sánchez Cerén. Es también hija del fundador del FMLN Schafik Hándal.

⚠️���������������������� ⚠️



Hace unos minutos nuestra querida doctora, Violeta Menjívar ha sido detenida por la #PNC, sin ninguna explicación; del mismo modo a la compañera Erlinda Handal.



Exigimos se siga el debido proceso y el respeto a los #DerechosHumanos y la LEIV. pic.twitter.com/VLIzNTQeiM — Nidia Díaz (@Nidia_FMLN) July 22, 2021