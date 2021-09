PNC detuvo al activista Mario Gómez de forma arbitraria

El activista y experto en seguridad informática Mario Gómez fue detenido ayer en la mañana de manera arbitraria por miembros de la Policía Nacional Civil (PNC). Durante dicho proceso le incautaron sus dos teléfonos personales y se lo llevaron a una delegación policial sin orden judicial, según lo relató su madre, quien le acompañaba mientras sucedían los hechos.

Horas más tarde fue trasladado hacia la División Central de Investigaciones (DCI) de la PNC, donde fue liberado sin dar explicaciones de lo sucedido.

Otto Flores, uno de los abogados de Gómez y representante de la organización Azul Originario, denunció el mal procedimiento realizado a su cliente, ya que no contaba con una orden judicial.

"No hay orden judicial solo se ha dicho que está en vías de investigación. Hablé con el señor Mario Gómez y él me dijo que en ningún momento los policías le explicaron por qué lo estaban deteniendo, solo le dijeron que estaban cumpliendo órdenes superiores. Ha habido un mal procedimiento tanto de la PNC como de la Fiscalía y hay que averiguar qué es lo que ha pasado", denunció.

Otra organización que está defendiendo a Gómez es Cristosal que presentó su postura al respecto aduciendo que "su detención fue un procedimiento arbitrario, pues las entrevistas a personas testigos o investigadas deben realizarse a través de un citatorio".

Del lado policial, la versión fue que "intervenimos a Mario Gómez en vías de investigación por los delitos de fraude financiero, relacionados a correos electrónicos falsos enviados a muchos usuarios del sistema bancario, donde sus estados de cuenta han quedado vulnerados".

Además, informaron que los dispositivos que le incautaron al activista fueron puestos a la orden de la Fiscalía General de la República para realizar las pericias necesarias.

El fiscal General, Rodolfo Delgado, anunció que "las diligencias de investigación serán "reservadas" y dijo que "la FGR continuará realizando las diligencias pertinentes para salvaguardar los derechos de las víctimas de fraudes bancarios o de cualquier otro delito".

Los hechos

Mientras Mario Gómez estuvo detenido en la delegación de Monserrat, su madre detalló cómo había sido la detención.

"Nos detuvieron unos policías así camuflados, le pidieron los documentos y dijeron que tenía problemas el carro por un accidente y no dieron ninguna otra explicación. Sin ninguna orden se lo quería traer y yo les dije que yo no iba a dejar a mi hijo, porque según lo que estamos viviendo se lo llevan y los desaparecen. No le dieron ninguna orden y le dijeron que si no quería ir lo iban a esposar", narró.

Dijo que mientras su hijo era trasladado a la delegación iba escribiendo en su celular y un policía de forma agresiva se los pidió y ya no le permitieron que él hablara ni que escribiera ni nada.

El abogado Otto Flores dijo que la PNC y la FGR deben presentar una orden dentro de las próximas ocho horas para retener los celulares explicando las razones de las investigaciones.