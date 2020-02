PNC devuelve seguridad de agentes PPI a diputados

La Policía Nacional Civil (PNC) ordenó en la noche del viernes a través de una llamada telefónica a cada uno de los agentes de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) asignados a los diputados entregar este sábado su equipo de trabajo.

Foto de LA PRENSA/Raúl Mercado

Diputados han confirmado a LA PRENSA GRÁFICA que incluso a altas horas de la noche recibieron llamadas donde les informaban sobre la disposición tomada por las autoridades de la PNC.

Foto de LA PRENSA/Raúl Mercado

La institución giró un memorándum para que los agentes PPI se presentaran a partir de las 8:00 de la mañana en la que fue sede del disuelto GRP.

Foto de LA PRENSA/Raúl Mercado

Decenas de agentes PPI acudieron al llamado. La PNC dispuso de dos autobuses que llegaron al lugar para trasladarlos a otra ubicación.

"Solo solicité dos PPI de cuatro que me deberían corresponder, y uno de ellos me colabora en lo administrativo no como seguridad, les acaban de llamar y a partir de mañana no cuento con seguridad. No importa, no debo nada, pero lamento el totalitarismo y la censura política", tuiteó el diputado no partidario Leonardo Bonilla el viernes. Por otra parte, dijo a este periódico que había solicitado a los agentes PPI asignados a su persona que no acataran la orden porque no existía una comunicación oficial.

Solo solicité 2 PPI de 4 que me deberían corresponder, y uno de ellos me colabora en lo administrativo no como seguridad, les acaban de llamar y a partir de mañana no cuento con seguridad.



No importa, no debo nada, pero lamento el totalitarismo y la censura política. — Leonardo Bonilla���� (@LeonardoBonia) February 8, 2020

Cerca del mediodía, el diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, dijo que recibió una llamada telefónica de uno de los PPI que tiene asignados, quien le manifestó que la PNC les regresó las armas y "ya los están mandando nuevamente hacia sus trabajos". El parlamentario agradeció al director de la PNC "y al encargado que dio la orden".

Más tarde se conoció por medio de otros diputados que todos los PPI fueron devueltos a sus funciones de dar seguridad a los diputados. Ninguna autoridad del Gobierno ha aclarado lo ocurrido.

Entre el Ejecutivo y el Legislativo se vive un momento de tensión. El Consejo de Ministros, invocando un artículo de la Constitución, ha convocado a sesión plenaria para el domingo, pero la Asamblea se niega a asistir alegando que no hay tema de emergencia para atender el llamado.

Miguel Pereira, alcalde de San Miguel por el partido FMLN, hizo un llamado al diálogo entre los órganos del Estado así como al respeto a la separación de poderes.

Respecto al retiro de los PPI dijo que "si eso fuera cierto, es una actitud bastante grave que pone en riesgo la seguridad y la integridad física de cada uno de los diputados".

"¿Qué pasaría si hoy mismo o el día de mañana matan a un diputado. Quién es el responsable de resguardar la seguridad de ese legislador que está ahí?", cuestionó Pereira. "Creo que aquí, en un mundo de convulsión, en este momento debe hacerse un llamado a la sensatez, a la cordura y al respeto a la legalidad y además al respeto a la división de poderes", reiteró. También dirigió un mensaje a la Fuerza Armada de El Salvador para que sea "un instrumento de garantizar la constitución de la República y no ser un instrumento de encender la llama de la discordia".