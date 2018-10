PNC fomenta disciplina entre estudiantes

En las escuelas de Chinameca casi todos los alumnos de tercer ciclo y bachillerato conocen al sargento Antonio Clavel y sus medidas disciplinarias, las cuales comenzó a implementar desde hace dos años. Al dirigir el programa de prevención escolar, el policía se ha encargado de dar charlas de prevención en 20 centros educativos públicos y al mismo tiempo se propuso homologar una serie de normas de comportamientos que se habían olvidado.

"Cuando estábamos en primer año, vino el sargento Clavel y nos dio una charla en la que nos explicó cómo debíamos vestirnos y también la manera en las que nos teníamos que comportar para dar una buena imagen de nuestra institución educativa", dice Wendy Chávez, quien estudia segundo año de bachillerato en el instituto de Chinameca.

La joven recuerda que entre las normas que debían cumplir figuran no usar la falta demasiado corta, no maquillarse de manera exagerada, que los jóvenes no usaran el cabello largo o con cortes de pelo excéntricos y respetar el uniforme escolar, para lo cual no deberían usar pantalones demasiado estrechos.

Ella recuerda que el sargento llegaba de vez en cuando a visitar las aulas para ver si se cumplían las normas y a quien no las acataba se le mandaba a que le bajara el ruedo a la falta o a que se lavara la cara. Esto le parece acertado, dice, pues según la joven, la mayoría de sus compañeros aprendió a vestir tal y como lo estipula el reglamento escolar de la institución.

El sargento Clavel, por su parte, cuenta que este tipo de medidas ha ayudado a mantener la disciplina de los alumnos y asegura que antes de hacer este tipo de intervenciones, consultó primero con directores, maestros y padres de familia y todos estuvieron de acuerdo con que al poner ciertas reglas, se mejoraría la conducta de los estudiantes.

"Los padres de familia nos apoyan y en lo particular he sido serio al tratar de ordenar eso y la mayoría de padres de familia, directores y profesores se sienten contentos porque estamos pendientes de sus hijos", dice el policía, quien asegura que la clave para que los estudiantes acepten las normas es acercarse a ellos y brindarles charlas sobre prevención de la violencia y los problemas sociales a los que se enfrenta la juventud.

Miguel Ángel Rosa Ventura, director del Instituto Nacional de Chinameca, confirma que las charlas de prevención y las normas disciplinarias han surtido efectos positivos en el comportamiento de los jóvenes, tanto así que en la institución tienen varios años de no reportar mayores problemas entre los estudiantes, a no ser por algunas riñas leves.

El director asegura que además de los programas de prevención de la PNC, en la institución le apuestan a la práctica de los deportes y los talleres vocacionales para mantener a los jóvenes ocupados y alejados de la influencia de grupos delincuenciales y de pandillas. El programa de prevención policial funciona mediante una calendarización en la que priorizan y refuerza los centros educativos en zonas de riesgo.