PNC gasta $697,740 al comprar 38 motos de lujo para tránsito

Las 38 motocicletas marca Harley Davidson modelo Sportster SuperLow de 883 c. c. fueron exhibidas ayer por las autoridades de Seguridad Pública como parte del lanzamiento del plan de seguridad para Semana Santa. Las motos, según la Policía Nacional Civil (PNC), fueron adquiridas con fondos del Gobierno a un costo de $18,361.59, lo que refleja una factura de $697,740.42.

Según las autoridades, las motocicletas serán utilizadas por la División de Tránsito Terrestre de la PNC en las delegaciones de San Miguel, La Unión, Cuscatlán, La Paz, Santa Ana, Sonsonate, Libertad Centro Sur, Usulután y Soyapango.

Howard Cotto, director de la PNC, justificó el gasto al decir que son "para tener una mejor y más eficiente presencia en las carreteras". Agregó que "somos el primer país de Centroamérica en tenerlas, aunque se nos adelantó Costa Rica; pero sí tenemos un avance sustantivo con poder tener estas motos de alto cilindraje para poder realizar una labor eficiente".

Cotto atajó así las críticas: "Dejan entrever que estos recursos tecnológicos y otros que nosotros usamos no los merecemos, que no estaríamos a la altura de usar estos recursos. Claro que lo estamos, somos una policía profesional. Los instrumentos de trabajo que utilizamos son para un servicio público, no son para nuestro beneficio personal.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, aclaró que los fondos para obtener las motocicletas salieron de la contribución especial para la seguridad.