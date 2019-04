PNC impuso 9,429 multas en semana vacacional

La División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) impuso 9,429 multas por distintas infracciones de tránsito en el período del 13 al 21 de abril, correspondiente a la vacación de Semana Santa, que equivalen a un monto de $321,931.07.

Aunque la cantidad de esquelas es menor que la del mismo período del año pasado, cuando fueron 10,221, su equivalente en dinero es mayor debido a que varias fueron multas por faltas muy graves. Del total, 4,119 fueron por faltas leves, con un monto de $11.43; otras 1,250 fueron multas graves, que valen $34.29; y 4,060 fueron por faltas muy graves, con valor de $57.14.

Entre las leves está no portar la licencia de conducir. "Este tipo de sanción es bien común, bastantes conductores no andan el documento que es la licencia de conducir, generalmente los motociclistas andan casi siempre sin licencia. Por no andarla es leve, en otros casos, cuando aún no la ha tramitado, es de $57.14", dijo un agente de Tránsito luego de imponer una multa a un conductor por no portar la licencia durante el control antidopaje que realizó el Viceministerio de Transporte en la autopista a Comalapa.

Entre las faltas muy graves está conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes o drogas. La PNC detuvo en esta semana a 164 personas por el delito de conducción peligrosa.

119 conductores fueron detectados en los controles efectuados por el VMT, seis más que los detectados el año pasado. "Estos 119 han sido detenidos 72 horas, se les ha decomisado documentos, vehículos y van a realizar una charla de sensibilización. Hemos realizado también 310 pruebas para determinar otro tipo de drogas, específicamente cocaína y marihuana, de las cuales todas han resultado negativas", dijo Heidy López, jefa de la Unidad Antidoping del VMT.

Tragedias en carreteras

Hasta el 21 de abril, la policía reportó 422 percances viales, con 302 personas lesionadas y 36 que perdieron la vida. A estas cifras trágicas ayer se sumaron dos fallecidas, una mujer de 65 años de edad y su nieta, en el vuelco de un autobús de la ruta 508 que se precipitó a un barranco en el sector de Nueva Trinidad, cantón El Zapote, carretera a Arcatao, Chalatenango. Y al menos 20 personas resultaron lesionadas. La PNC indicó que la excesiva velocidad y la sobrecarga habrían causado el siniestro vial.

Otras tres personas perdieron la vida y cinco resultaron heridas en un incidente en el kilómetro 157 de la ruta Militar, Jocoro, Morazán. Fue un impacto frontal entre un pick up y un vehículo tipo sedán, que habría sido causado por descuido y exceso de velocidad.

En la tarde, dos personas murieron en un percance en el km 171 de la Panamericana, por el puente Quebradón, en La Unión, informó Bomberos.

Las causales de la siniestralidad vial tendrían que ver con decisiones y conductas de las personas, señaló ayer en una entrevista televisiva el director de Protección Civil, Jorge Meléndez. "Pero nosotros lo que tenemos son conductas que, en las condiciones de la cantidad de vehículos que hay, van a terminar en un resultado de lesionados y fallecidos", dijo.