PNC incumple arresto domiciliar para contador de Grupo Samix, según defensa

El abogado defensor de Antonio Leiva Alemán, Miguel Parada Rodezno,uno de los procesados en el caso Saca, denunció en conferencia de prensa que el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, está incumpliendo una orden judicial al no remitir a su cliente a su vivienda para que cumpla el arresto domiciliar ordenado por el Juzgado Séptimo de Paz.Leiva Alemán fue contador del grupo Samix durante el periodo presidencial de Elías Antonio Saca, y está siendo procesado por presuntamente utilizar técnicas para ocultar y maquillar las cuentas de las empresas, en donde supuestamente el exmandatario recibió dinero del erario público.Según la defensa, el Juzgado valoró la edad y el padecimiento de cáncer del procesado para cambiar la detención provisional por la medida del arresto domiciliar. Sin embargo, en un primer momento el director de la PNC argumentó que la casa a la que sería enviado el imputado no cuenta con las condiciones de seguridad necesarias, argumento que fue invalidado por el tribunal.Posteriormente el director de la PNC afirmó que no tiene personal policial suficiente para custodiar a Leiva Alemán debido a la emergencia de seguridad que se ha desecadenado en los últimos días.“Aun cuando han existirdo cuatro oficios en el que se le ordena que de cumplimiento al arresto domiciliar, él no ha cumplido su obligación como funcionario público”, dijo el abogado defensor.