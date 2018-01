PNC insiste en que no puede revelar detalles de caso de policía desaparecida

A poco menos de un mes de la desaparición de la agente Carla Ayala, el director de la Policía Nacional Civil (PNC, Howard Cotto, reiteró que no puede revelar detalles ni avances respecto a ese caso.

Vecinos: hubo disparos en fiesta del GRP y bloqueo de calle para procesar casquillos

"He dicho como 10 o 15 veces, y lo voy a seguir diciendo, que no puedo revelar detalles y avances del caso GRP, porque el éxito de las investigaciones está en la confidencialidad", manifestó este jueves, durante la reinauguración de la oficina de Asuntos Internos de la PNC en su nuevo local. En ocasiones anteriores Cotto dijo que no quería "seguir repitiendo lo mismo" porque, por "ser un caso complicado", todavía no habían resultados.

Desde la fiesta del Grupo de Reacción Policial (GRP) que terminó en un tiroteo en diciembre, no hay rastros de Ayala ni del agente Juan Josué Castillo, a quien la PNC responsabiliza de la desaparición y de lesionarla con un disparo. El último procedimiento que las autoridades llevaron a cabo en torno a este caso fue una inspección por parte de la Unidad Especializada de Delitos de Homicidio en la sede del GRP, con la cual se determinó que hay una fuga de información, encubrimiento y contradicciones.

FGR señala fuga de información en caso GRP

Por este caso están siendo procesados cuatro policías y dos familiares de Castillo, quienes contribuyeron a que escapara. Cotto pide a la población "ponerse en los zapatos" de los policías, porque "desde una oficina es fácil criticar la actuación" de la institución.

En el evento policial de este día también participó la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes. Según considera, la oficina de asuntos internos "es un paso para una mejor policía". "Las mejores policías del mundo tienen que poder autorregularse", apuntó.

Además, el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, se refirió a los casos de policías sobreseídos por ejecuciones extrajudiciales. "La justicia nos da la razón en casos en que ellos habían sido señalados de hacer uso excesivo de fuerza letal. Ellos actuaron apegados a la ley, pero en los casos donde hay indicios se está investigando", indicó.

Ayer, organizaciones sociales pidieron que se investiguen debidamente los casos, porque varios, que fueron maquillados como "enfrentamientos", han quedado en la impunidad.