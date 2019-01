PNC investiga supuesta filtración de mapa de pandillas

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, reconoció ayer que ha iniciado una investigación interna para determinar la filtración del mapeo de las pandillas en el país, un documento que ha sido declarado en reserva por la institución.

"No vamos a utilizar un instrumento que puede haber sido filtrado como un documento válido, eso no quiere decir que no se abre una investigación interna para determinarlo", dijo el jefe policial durante la entrevista en Radio 102Nueve.

El plan de seguridad de Nayib Bukele, candidato a la presidencia por el partido GANA, contiene un mapa de las pandillas en el país. Se trata de un instrumento que fue negado a un periodista de LA PRENSA GRÁFICA en 2016 porque divulgarlo podría afectar los planes de la PNC.

El caso fue apelado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que en un primer momento ordenó la entrega del documento, pero luego terminó dando la razón a la PNC para poner en reserva la información.

Sin embargo, en el plan de gobierno del candidato Bukele aparecen publicados dos mapas de El Salvador donde se identifica el territorio donde operan la MS-13 y el Barrio 18.

El IAIP, tras hacerse pública la divulgación del material reservado, dijo que "la divulgación de información reservada puede conllevar a una infracción muy grave según el Art. 76, literal b de la IAIP, y también puede incurrir en algún tipo de delito contemplado en el Código Penal".

Más tarde, en conferencia de prensa, el director policial agregó que "no debemos apresurarnos" sobre sacar conclusiones del origen del documento publicado.

Agregó que con la indagación interna busca responder algunas preguntas como: ¿Salió de aquí? ¿De cuándo es? ¿Está actualizado? ¿Fue brindado por una fuente policial?

"Nosotros tenemos muchas dudas sobre ello, incluso no hemos logrado, hasta el momento, entender cuál es la fuente. En la policía no existe una dependencia que se llame CTA", dijo en referencia a la leyenda CTA-PNC que aparece bajo los mapas.

Cotto agregó que no tienen "la certeza de que sea un documento de la PNC, de su actualidad ni precisión" y que tendrán que hacer "indagaciones para determinar si eso es un documento oficial de la Policía", concluyó.