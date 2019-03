PNC logra que usuluteco de escasos recursos sea operado de tumor que padecía

La unidad de prevención de la Policía Nacional Civil (PNC) de Usulután realizó la gestión de una operación a José Antonio Hernández, residente en el polígono C de la colonia Santa Eugenia de Usulután, quien tenía un tumor que podría provocarle cáncer. Sospechan que hacía 8 años que lo tenía, pues fue entonces cuando empezó a sufrir fuertes dolores abdominales.

Manuel Bonilla, agente de la unidad de prevención, explicó que el 11 de marzo andaban por el sector buscando una cancha de fútbol para que los jóvenes desarrollaran un encuentro deportivo, como parte de la liga atlética comunitaria. Acudieron a Hernández, quien se ha desempeñado como presidente de la ADESCO del sector, pues él podía otorgar la autorización para utilizar la cancha. Así se enteraron de su padecimiento.

"Él nos explicó que tenía 8 años de estar padeciendo de un dolor abdominal y que no asistía a un hospital por temor a operarse. Lo logramos convencer a que se hiciera un examen en una clínica y fue así que se pudo gestionar una operación en el Hospital de San Miguel, por lo que le extrajeron el tumor", indicó Bonilla.

El agente manifestó que se sintieron satisfechos de poder ayudarlo y de la demostración de solidaridad de varios miembros de la corporación policial.

Asimismo, para poder sobrellevar los días posteriores a la operación, la Policía logró obtener víveres de parte de una institución financiera y de una iglesia evangélica, por lo que le fueron entregados en su vivienda.

Hernández expresó que en un primer momento dudó en operarse, ya que tiene a cargo tres familiares menores de edad, quienes dependen de él para subsistir y pensaba que podría morir en la operación, pero indicó que la PNC fue clave en convencerlo.

"Yo estaba trabajando en una construcción pero ya no seguí porque sufrí fuertes dolores debido a la hernia cancerosa y el médico que me vio dijo que era urgente que me operaran, así que gracias a Dios y a la Policía que me pudieron operar y estarme recuperando poco a poco", dijo el hombre.

A una 10 días aproximadamente de la operación, Hernández se mostró confiado en poder hacer una recuperación exitosa y en poco tiempo seguir trabajando para mantener a los menores que tiene a cargo.

Si alguna persona está interesada en colaborar con Antonio Hernández, pueden contactarlo al 71613194.