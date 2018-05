PNC no está obstaculizando la investigación: Howard Cotto sobre investigaciones del caso Carla Ayala

El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, señaló esta mañana durante una entrevista televisiva que “este fin de semana hemos tenido elementos importantes” en la investigación al respecto del caso de la desaparición de la agente policial Carla Ayala, desaparecida el pasado 29 de diciembre de 2017, durante una fiesta de fin de año en una de las sedes del ya extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) de la PNC.

Avances en Caso Carla Ayala

Cotto destacó que “sin poder entrar en detalles, este fin de semana hemos tenido elementos importantes que van a servir para la investigación de este caso”. El director policial no quiso ahondar en detalles pero aseguró que son “elementos claves” para el esclarecimiento de los hechos, los cuales serán revelados “en su determinado momento”.

"Este fin de semana hemos tenido elementos importantes que van a servir para la investigación de este caso”

“Me siento bastante satisfecho de lo que hemos avanzado en esta semana. Como PNC hemos creado una fuerza de tarea que trabaja única y exclusivamente en este caso. Está integrado por investigadores, analistas y equipos especializados de inteligencia en conjunto con la Fiscalía”, explicó. “Esperamos avanzar mucho más rápido en las próximas semanas”, añadió.

Cotto aclaró también que no ha habido ninguna inclinación de parte de la institución policial a favor de otros casos de violencia contra la mujer o feminicidios en detrimento de la investigación sobre la agente Ayala, sino que, por el contrario, se han redoblado esfuerzos en todos los casos de homicidios de mujeres en el país.

“Nos preguntaban por qué en caso de Karla Turcios (periodista de Grupo LPG asesinada hace varias semanas) habíamos desplegado aspectos de carácter técnico que esclarecieron el hecho y en el caso de Carla Ayala no se han hecho. Quiero reiterar que todos los recursos se están utilizando y nos están siendo de mucha utilidad. Todos los casos de feminicidios son importantes para nosotros”, declaró.

¿Está la PNC obstaculizando la investigación?

Sobre una posible obstaculización de la investigación por parte de la misma PNC, Cotto fue tajante al asegurar que “no hay nada que nosotros conozcamos que la Fiscalía no conozca. “La PNC no esta escondiendo elementos para obstaculizar la investigación. Nosotros y la Fiscalía hemos sido la parte más activa en la investigación”, aseguró.

“El hecho es cometido por un miembro de la PNC contra una compañera. Eso ha afectado a la institución, a su imagen. Nosotros somos la institución más interesada en que el caso se aclare y se determine, llegando hasta las últimas consecuencias”

Además, reiteró que “si uno de los miembros de la PNC detenido o no detenido no vincula toda la información que conoce sobre este caso está cometiendo un delito y puede ser procesado por eso”.

“El hecho es cometido por un miembro de la PNC contra una compañera. Eso ha afectado a la institución, a su imagen. Nosotros somos la institución más interesada en que el caso se aclare y se determine, llegando hasta las últimas consecuencias”, agregó.

También dijo que espera que las declaraciones del juez del caso, Roberto Arévalo Ortuño, no sean con mala intención. "Yo creo que no es así, yo esperaría que no sea así. Que las declaraciones del juez no sean mal intencionadas. Nosotros no estamos entorpeciendo nada. La Policía es la institución más interesada en resolver este caso. Y vamos a investigar hasta llegar a la verdad y no importa quién esté involucrado", dijo.

Finalmente, sobre el caso de la periodista de Grupo LPG, Karla Turcios, Cotto aseguró que “Los elementos que se vertieron por parte de PNC y FGR son los que se usarán en el proceso”, del cual se espera que “se tenga una resolución judicial favorable”. "Creemos que la PNC ha hecho un gran trabajo en este caso. Esperamos que todos los elementos de pericias tecnológica sean de utilidad en la audiencia”, dijo Cotto.