PNC: no hay fondos para ayudar a todos los hijos de policías asesinados

"Lamentablemente no tenemos la cantidad económica suficiente para decir que sí los vamos a cubrir a todos, pero consideramos que a los hijos de nuestros héroes no los podemos dejar así no más", explicó la jefa de la División de Bienestar Policial y Talento Humano de la Policía Nacional Civil (PNC), Nery Sayes Morán, tras anunciar que 17 hijos de 32 agentes asesinados en el cumplimiento del deber durante 2018 recibirán becas universitarias financiadas por la Fundación Howard Buffet.

Sayes Morán dijo que los jóvenes son hijos de 10 policías que fueron conmemorados en agosto pasado por el presidente de la república, Nayib Bukele. A ese evento también asistió Howard Buffet. En ese momento, recordó la jefa policial, Bukele prometió no dejar solas a las familias.

La jefa policial dijo que Buffet explicó, en esa ocasión, que daría una beca a los hijos de esos policías: "Se hizo un estudio, se escogió a las familias de qué jóvenes podrían aplicar, qué universidades podrían asistir y la Fundación Buffet escogió a Glasswing para que hiciera el acompañamiento con nosotros".

Sayes Morán dijo que un total de 32 agentes murieron en el cumplimiento del deber durante 2018, pero que, para el siguiente año, la cifra bajó a seis. Sin embargo, esos seis agentes que fallecieron en el cumplimiento del deber representan el 21.48 % de las bajas que reportó la PNC para el 2019. Las cifras reflejan que en el año pasado fueron asesinados 28 agentes y un elemento administrativo de la Policía.

"Son 10 nada más por el hecho que son jóvenes universitarios, no porque la cantidad de policías muertos era más, pero los demás no están en la edad de poder estudiar en la universidad", justificó la jefa policial. "Nos dicen ‘y ¿por qué solo los muertos? ¿Por qué no también los vivos? Todos tenemos necesidad', pero es difícil cubrir la gran cantidad. Nuestros policías son jóvenes y tienen muchos hijos. Es difícil para la corporación, aparte de cumplir con todas las necesidades que requiere la seguridad pública, también dar ese beneficio".

Sayes Morán explicó que a los jóvenes también les otorgarán un estipendio para cualquier necesidad que puedan necesitar. "Lamentablemente por el estudio que se tuvo que hacer no pudimos comenzar en enero, pero las universidades que permiten ingresar a medio año lo vamos a hacer, y los que no, van a iniciar el otro año".

La jefa policial agregó que planean realizar un estudio a los 17 jóvenes para la posibilidad de darles también alojamiento con los fondos de la beca de Buffet.