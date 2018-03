PNC no protegió a cuidadora de bebé porque no era persona con información clave

Lee también

Jackeline Lisseth Cortez Aguirre, de 29 años, designada por la pandilla 18 para cuidar a la bebé rescatada ayer en Ilopango, fue asesinada por miembros de la MS, según informó la tarde del domingo el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto.El funcionario explicó a los medios de comunicación que la decisión de no capturar a la mujer se tomó en el lugar donde fue efectuado el procedimiento de rescate, porque ella colaboró con la institución para que la recuperación de la menor de edad fuera posible.“Esa fue una decisión que se tomó en el lugar, por la colaboración que había tenido esta persona en el hecho material de la entrega de la niña, en no realizar ninguna acción para esconderla o evadir la justicia por esa vía, pero hasta ese momento, nosotros no la consideramos como una persona que pudiera tener información clave del caso, que ya lo manejamos por otra vía”, aseveró.Cortez Aguirre fue contactada por los pandilleros de la 18 para que cuidara a la bebé "durante tiempo indeterminado". Los delincuentes no le informaron qué pensaban hacer con la menor de edad, de acuerdo con la información proporcionada esta tarde. La madre y la tía de la pequeña fueron asesinadas el pasado miércoles en Nejapa."Después de la operación de rescate, miembros de estructura criminal, que asumimos son de la pandilla contraria, acuden a la casa de esta persona y la asesinan aproximadamente a las 10:00 de la noche", apuntó Cotto.El director de la PNC indicó que la víctima residía en un sector donde hay presencia de la pandilla MS, trabajaba en la zona céntrica de San Salvador y además se había involucrado en "acciones de distribución de droga"."Dentro de la lógica de pandillas las mujeres no son más que un instrumento, un objeto, creen que pueden acabar con su vida independientemente hayan colaborado con ellos", manifestó el funcionario.