“PNC no puede delegar en vigilancia privada la seguridad pública del Centro Histórico”

“La PNC no puede delegar en vigilancia privada lo que le corresponde a la seguridad pública”. Con estas palabras, el ministro de Seguridad, Mauricio Landaverde, confirmó este día durante una entrevista televisiva que el dispositivo de seguridad y la presencia policial se mantendrá en la zona del Centro Histórico de San Salvador, a pesar del acuerdo alcanzado ayer entre el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, y los comerciantes de la capital.Landaverde dejó en claro que respetan el acuerdo entre el alcalde Bukele y los vendedores del mercado, aunque dijo que el argumento dado por los comerciantes de que la presencia policial afecta sus ventas “no es válido”. “Siempre ha habido buena coordinación entre las administraciones municipales de la capital y los cuerpos de seguridad pública. Eso de que la presencia policial afecta las ventas no es un argumento razonable”, declaró.De igual forma, el titular del Ministerio de Seguridad y Justicia explicó que la presencia policial en espacios públicos es “avalada por la ley” y consiste en “un derecho y una obligación constitucional” que tienen los agentes policiales. “La PNC puede ingresar a cualquier lugar. Un mercado municipal es un bien público perteneciente a una municipalidad. La Policía tiene un mandato constitucional y difícilmente abandonará sus funciones. Comprometerse a que la PNC no va a ingresar al Centro Histórico de San Salvador es algo que hay que revisar”, enfatizó.Según Landaverde, “los resultados de los dispositivos de seguridad en el Centro Histórico han sido aceptables”, por lo que considera que debe mantenerse la estrategia actual de combate a la violencia. “Hasta hoy van 713 homicidios en El Salvador, cuando, el año pasado en el mismo período, iban 1,830. Solo en San Salvador tiene 51 homicidios hasta el momento, cuando tenía 142 en esta misma fecha hace un año, es decir, existe una reducción del 64%. Teníamos varios meses sin homicidios ni hechos de violencia en San Salvador”, confirmó el funcionario.Ayer, en horas de la tarde, el alcalde capitalino dijo haber llegado a un acuerdo con los vendedores del Mercado Central, donde se comprometió con los vendedores a retirar a los miembros del CAM del Central, Modelo y San Miguelito. “Se le autoriza a los usuarios que contraten a la empresa privada de seguridad que ellos deseen. Haremos una solicitud al Ministerio de Seguridad y a la PNC para que revoque la suspensión por 15 días que se le había hecho a AVIMCE”, añadió.