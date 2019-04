PNC: nueve homicidios en Miércoles Santo

Las autoridades de Seguridad Pública reportaron hoy que el Miércoles Santo dejó un saldo de nueve homicidios. Las estadísticas oficiales de las autoridades detallan un incremento en el promedio del mes de abril; la cifra subió de 6.4 a 7.1 homicidios diarios.

Hasta el Miércoles Santo, la policía contabilizaba 120 homicidios en el transcurso de abril; mientras que, 854 en lo que va del 2019. Sin embargo, según la PNC, fueron 96 los municipios que fueron reportados sin asesinatos en el Miércoles Santo.

Las autoridades, además, establecieron que dos mujeres fueron asesinadas del Lunes al Miércoles Santo. Las cifras oficiales de la PNC detallan que han ocurrido 93 homicidios de mujeres -también conocidos feminicidios- en lo que va del 2019.

La policía, sin embargo, indicó que esto todavía representa una disminución con relación al año pasado. En 2018, según las autoridades de Seguridad Pública, habían ocurrido 281 homicidios más para el 17 de abril.

Asesinan a un hombre en San Miguel

Carlos Rolando Cruz, de 45 años, fue asesinado cuando se encontraba lavando su vehículo en el patio de su vivienda ubicada en cantón El Amate, municipio de San Miguel, informó la Policía Nacional Civil (PNC).



La autoridad detalló que un grupo de hombres que vestían ropas oscuras ingresaron a la vivienda, cuando este se encontraba solo, y sin mediar palabra le dispararon en diferentes partes del cuerpo hasta ocasionarle la muerte.



"A que se dedicaba, no lo sabemos todavía, ya que hace poco ocurrió, pero se está investigando. En la zona hay presencia de pandillas, es por eso que no se descarta que fueron terroristas quienes lo asesinaron", dijo la fuente de la PNC.



Descartó que tuviera vinculos con pandillas, tampoco tenia antecedentes penales. Asimismo, verificaron en la base de datos policial si había interpuesto denuncia por amenazas. "no había puesto ninguna denuncia por amenaza o extorsión", dijo la fuente.



Por otra parte, en cantón Belén, municipio de Ciudad Barrios, San Miguel, fue asesinado José Antonio Dimas, de 25 años, quien fue atacado a balazos cuando se dirigía hacia su vivienda ubicada a 200 metros de donde le quitaron la vida.



Mientras que en el municipio de San Rafael de Oriente, San Miguel, atacaron a balazos a un ebrio consuetudinario, quien fue identificado como : Juan Carlos Alvarado, de 55 años. La autoridad informó que el móvil de la muerte fue por problemas personales.



En tanto, anoche en el by pass de Usulután, asesinaron a Mario Antonio Reyes, de 25 años, quien conducía un microbús cuando dos hombres le dispararon con armas largas.