PNC pierde credibilidad y Fiscalía pierde confianza en ellos, advierte fiscal general ante intento de obstaculizar allanamiento

La Policía Nacional Civil (PNC) intentó obstaculizar el martes el trabajo de los fiscales que con una orden judicial allanaron el Ministerio de Salud (MINSAL) como parte de las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza en varias instituciones de Estado ante irregularidades encontradas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), confirmó este miércoles el fiscal general Raúl Melara.

"Anoche hubo un procedimiento, llamémoslo irregular, de la Policía Nacional Civil en el cual se trató de obstaculizar, según los primeros reportes que tengo, el ingreso de Fiscales al ministerio (de Salud) para seguir realizando la investigación", manifestó.

"Se conversa con el comisionado (Douglas) García Funes, que era el que estaba al mando de la UMO en ese momento, porque entiendo que era personal de la UMO que estaba ahí, él manifiesta a otro fiscal que lo que harán es tomar control perimetral a solicitud del Ministerio de Salud de las instalaciones del mismo y que no van a interferir dentro del proceso y al final eso es lo que ocurrió", expuso Melara.

Agregó que "lo bueno de este tema es que la institucionalidad funcionó" y "el registro se sigue llevando a cabo y la Fiscalía sigue teniendo control de todo el proceso".

"Si lo de ayer fue un intento de obstaculización o de querer amedrentar, eso no funciona con la Fiscalía. Nosotros vamos a seguir investigando lo que tengamos que investigar", aseguró el fiscal general.

Mencionó que está a la espera de los informes que le darán los fiscales sobre todo el proceso de ayer. "Sí lo catalogo como un proceso irregular, y son señales preocupantes porque este tipo de hechos son los que hacen que la Policía pierda cada vez más credibilidad y que nosotros como Fiscalía perdamos cada vez más la confianza en ellos", consideró.

Melara insistió en que actuaciones de la Policía como la de ayer "no deben repetirse" y "no se puede seguir órdenes así, vengan de quien vengan".

Actualmente la Policía se encuentra bajo la dirección del militar Mauricio Arriaza Chicas, ascendido a viceministro de Seguridad del Gobierno de Bukele luego que fue denunciado por desobedecer una orden de apremio de la Asamblea Legislativa. Desde entonces cuenta con fuero que impide a la Fiscalía investigarlo y que Arriaza Chicas sea procesado.

Melara señaló que "la Policía es un órgano auxiliar, no de la Fiscalía sino del Estado en general y se debe a la Constitución y a las leyes". "No se deben seguir órdenes ciegas, y no solo hablamos de la Policía, sino de cualquier persona, máximo si es un funcionario o empleado público", criticó.

Advirtió que "la obediencia no le exime de responsabilidad penal a nadie" y que "nadie va a responder por ellos cuando vayan a tocarles la puerta". "El jefe lo va a dejar solo y va a ser él quien va a enfrentar el proceso penal", dijo.

Melara consideró que "no debería existir obstaculización ni el miedo a rendir cuentas", sobretodo cuando se trata del manejo de fondos públicos.

"Yo siempre hago eco de las palabras del presidente de la República (Nayib Bukele) cuando él dijo que iba a meter preso a todo funcionario o toda persona que se enriqueciera con fondos públicos de la pandemia, y yo hago eco de ese llamado y lo acuepo. Si encontramos a alguien que se ha apropiado de fondos públicos lo vamos a procesar", mencionó.