PNC realiza despliegue de personal para dar seguridad a elecciones

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, verificó ayer la implementación del dispositivo de seguridad en centros de votación en varios municipios, entre estos Santa Tecla, donde visitó el Instituto Nacional Damián Villacorta y el Centro Escolar Marcelino García Flamenco.

Alrededor de 23,000 policías y 14,000 elementos de la Fuerza Armada (FAES) están a cargo de brindar seguridad al material electoral y a los diferentes centros de votación para hoy.

El dispositivo tiene tres aspectos fundamentales: el de tránsito alrededor de los centros de votación, el dispositivo interno del centro y el control de entrada y salida. Cotto explicó que la función está encaminada a garantizar el tráfico vehicular para que la gente pueda acceder a los centros de votación, y luego sería de los ingresos y salidas.

“¿Qué verificamos en las entradas? Que las personas no entren en estado de ebriedad, que no entren con arma de fuego, que no entren con mascotas que pudieran significar un peligro. No está prohibida la entrada de mascotas, sino de mascotas que puedan significar un peligro para las demás personas; me refiero a perritos que muerden”, dijo.

Cotto indicó que contarán con personal policial de reserva para acudir a los lugares donde “haya llamados especiales”. Citó como ejemplo casos en que le quiten el Documento Único de Identidad a alguna persona o que se impida el paso al transporte hacia los centros de votación. “Es decir, equipos que puedan reaccionar de inmediato a confirmar o descartar; porque en esto de las elecciones a veces los llamados son falsos”, sostuvo.

Agregó que han puesto en función de las elecciones el número 911 y el 121 para poner denuncias durante los comicios. También habrá personal de reserva de la FAES con el mismo fin.

“Pero con Fuerza Armada tenemos además equipos conjuntos que van a estar en los alrededores, pero no aquí cerquita sino en los entornos, varias cuadras a la redonda haciendo presencia. Aparte de eso, tanto Fuerza Armada como Policía tenemos equipos de reserva”, dijo Cotto.

Otro componente del plan consistió en acompañar la logística de entrega de paquetes electorales que realizó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

De acuerdo con el director de la PNC, se hicieron las coordinaciones para tener una mejor respuesta durante los comicios. “Estamos haciendo la labor que siempre hemos hecho el día domingo desde el sábado, y creemos que eso es bueno porque nos ha dado la oportunidad de afinar detalles en cuanto al plan de seguridad, tanto de la PNC como de la Fuerza Armada”, manifestó.

El recorrido del jefe policial incluyó el Centro Escolar John F. Kennedy, en Ilopango, para corroborar el dispositivo de seguridad y tránsito en el centro de votación. También en el Centro Escolar Jorge Lardé, en San Martín, donde se esperan más de 7,000 votantes; y en otros centros de votación en Soyapango.

Oficiales de la Policía también supervisaron el plan de seguridad en el Centro Escolar Cantón Joya Grande, en Santiago Texacuangos y en otros puntos del interior del país.

En el caso de San Salvador serán 2,000 elementos policiales de la Delegación San Salvador Centro que estarán distribuidos en 50 centros de votación en el Área Metropolitana.

“La Policía como garante de la seguridad en nuestro país verificará que en los centros de votación no se permita el ingreso de personas armadas, en estado de ebriedad, no encender celulares al momento del sufragio y la no propaganda electoral dentro de estos lugares”, informaron ayer las autoridades policiales en la plaza El Trovador.

Sin licor

El inspector jefe Omar Bonilla dijo que los policías, además, se encargarán de verificar el cumplimiento de la ley seca, que comenzó desde las cero horas de este sábado y concluye la madrugada del martes próximo. “Tenemos un despliegue de unos 250 elementos. Todo con el objetivo de brindar seguridad en el lugar del evento y en el entorno. Queremos que la gente salga a ejercer el sufragio con todas las medidas de seguridad que le brindará la PNC”, dijo Bonilla.

En las primeras horas de ayer no se tuvo reportes de personas detenidas. Por la tarde, la PNC informó que la División de Tránsito Terrestre de Ciudad Delgado arrestó a un motociclista de 23 años de edad, con 695 miligramos de alcohol sobre decilitro en sangre, en un control vehicular en la calle al volcán.