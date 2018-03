PNC reportó a motorista con deuda de $17,000 en 485 esquelas

José Douglas Acosta, motorista MB 41-A debe $17,000 en 485 esquelas, anda sin licencia ni carné pic.twitter.com/66Kp7tPcbk — LPGSocial (@LPGSocial) January 20, 2017

Durante la mañana de este viernes, la Policía Nacional Civil (PNC) montó un operativo de control al transporte público en el Bulevar del Ejército, en el departamento de San Salvador. En dicho operativo, la PNC impuso un total de 43 esquelas y decomisó 2 placas y 6 carnés vencidos. Este control se realizó luego de que se corroborara la cantidad de multas y esquelas que adeudan varias unidades del transporte en todo el país.En el operativo, varios motoristas de microbuses fueron multados por andar sin licencia ni carné de motorista, así como la PNC también procedió a retirar placas a buses que circulan con permiso vencido y tarjeta de circulación vencida, los cuales acarrean multas de $57.14 y$11.43. En casos de que motoristas no porten documentos, esperan a que representante de la ruta se lleve la unidad y le imponen esquelas, expresó el Viceministerio de Transporte (VMT)Uno de los casos curiosos reportados en el operativo fue el de José Douglas Acosta, motorista de microbuses de la ruta 41-A, quien tiene una deuda de $17,000 por un total de 485 esquelas que se le han impuesto hasta el momento. Además, la PNC comprobó que Acosta opera sin licencia ni carné de transporte público.Según explicó el VMT, al no tener motoristas con documentos en regla, empresarios de las unidades podría perder subsidio. Además, si no envían una motorista con licencia y carné vigente para llevarse la unidad, la mueven con grúa hacia predio PNC en Changallo. La Dirección de Transporte del VMT es la que determina los meses de suspensión de subsidio a unidades que son conducidas por motoristas sin documentos vigentes.