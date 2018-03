PNC rescata a bebé tras asesinato de su madre

Lee también

Alejandra, la bebé que fue raptada por pandilleros el pasado miércoles que asesinaron a su madre Diana Lemus García, y a la hermana de esta, Yamileth, de 7 años, fue rescatada ayer en una vivienda en la comunidad La Selva, en Ilopango.“Tenemos 72 horas de andar en el procedimiento, tanto fiscales como policías. Se ha culminado con el hecho de encontrar a la menor de dos meses... Vamos a hacer algunas pruebas de ADN con los parientes, aunque estamos casi seguros que de ella se trata, pero vamos a hacer las pruebas reafirmativas de ADN”, dijo el fiscal general Douglas Meléndez, quien llegó a la vivienda donde fue rescatada la bebé.El funcionario explicó que en la vivienda donde rescataron a la niña estaba una mujer que se desmarcó de la privación de libertad. “Aquí la trajeron, ella alega no saber, se la trajeron para cuidarla y no sabía por qué”, comentó Meléndez.El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, informó sobre el rescate a través de su cuenta de Twitter, y confirmó que en el procedimiento fueron capturadas dos mujeres y un hombre.Las hermanas García fueron privadas de libertad el pasado miércoles. Sus familiares las vieron por última vez cuando terminaron de ayudar en una pupusería en el mercado Tinetti. Luego sus cadáveres fueron localizados en una calle que conduce de Apopa hacia el cantón Guadalupe, de Nejapa. La mayor de edad tenía seis disparos en la cabeza y la niña tres.Ayer, el director de la PNC publicó fotografías en Twitter, en las que mostró la intervención del vehículo P-758-346, a la altura de la calle Juan Pablo II, en San Salvador. Según el funcionario, en dicho carro fue en el que pandilleros privaron de libertad a las hermanas García y a la bebé.El director de la PNC había informado durante la semana que la investigación arrojó que Lemus García sostuvo una relación sentimental con un pandillero que guarda prisión, identificado únicamente como “Enzo”, quien supuestamente es el padre de la menor que fue secuestrada.El funcionario también informó que tenían la hipótesis de que el pandillero había participado en el hecho. Según la investigación inicial, Lemus García ya había sido amenazada de muerte.“Esta fue una mera ejecución... Esa relación había terminado y ella tuvo otra relación. Sabemos que él la amenazó de muerte, sin decir con esto que es responsable”, dijo Cotto el pasado viernes.Ayer, el fiscal general mencionó que creen que son pandilleros del Barrio 18 quienes privaron de libertad a las hermanas García y a la bebé.Un familiar de las fallecidas comentó que sospechaban que el doble homicidio fue para secuestrar a la hija de Lemus, pero rechazó la versión policial en cuanto a que su pariente haya tenido una relación con un pandillero. “Aunque acuérdese que, como dicen, el tata es el último que se da cuenta de lo que hacen los hijos... Acuérdese que la niña (Yamileth) ya podía ver lo que pasaba y contar”, acotó el pariente.Ayer por la tarde, previo al anuncio de la localización de la bebé, fueron sepultadas las hermanas García. Una balada evangélica avisó sobre el ingreso de las víctimas al cementerio La Bermeja, en San Salvador. Una caravana de cerca de 50 personas acompañó a la familia doliente en el sepelio.Familiares y amigos de las fallecidas entraron al cementerio general, en su mayoría con las caras tapadas, para evitar ser captados por las cámaras de los medios de comunicación que llegaron al lugar. El gesto fue repetido por niños, jóvenes y ancianos, quienes voltearon sus rostros para evitar revelar su identidad ante los camarógrafos.Personas que acompañaban al grupo de dolientes afirmaron que el gesto de cubrirse el rostro era producto del temor a represalias por parte de terceros, en el marco de la investigación que se está llevando en el caso. “Es por los bichos”, comentaron algunos.Los féretros fueron llevados entre las grabaciones que algunos de los acompañantes de la familia, ajenos a los medios de comunicación, realizaban. “Antes de iniciar la oración, quiero que sepan que el mercado Tinetti está con la familia en estos momentos tan difíciles”, dijo una señora delegada para realizar los ritos religiosos ante los ataúdes. Entre cantos, sollozos y varias prédicas religiosas, los familiares despidieron a las dos hermanas.“No se confundan, hermanos, el Gobierno no es la esperanza, las instituciones no son la esperanza. La única esperanza es Cristo Jesús”, gritó un pastor evangélico, mientras los dolientes aplaudieron.Minutos después de las réplicas religiosas, familiares iniciaron a dar sus apreciaciones de la situación ante el pleno de los presentes. Uno de ellos pidió a los medios de comunicación no solicitar más entrevistas y no hacer más fotografías a los féretros.