PNC retira agentes PPI asignados a diputados

Sin protección policial están los diputados de la Asamblea Legislativa, esto luego de que ayer por la noche la Policía Nacional Civil (PNC) ordenó a través de una llamada telefónica a cada uno de los agentes asignados a los legisladores entregar su equipo de trabajo.

"Solo solicité dos PPI de cuatro que me deberían corresponder, y uno de ellos me colabora en lo administrativo no como seguridad, les acaban de llamar y a partir de mañana no cuento con seguridad. No importa, no debo nada, pero lamento el totalitarismo y la censura política", tuiteó el diputado no partidario Leonardo Bonilla.

Solo solicité 2 PPI de 4 que me deberían corresponder, y uno de ellos me colabora en lo administrativo no como seguridad, les acaban de llamar y a partir de mañana no cuento con seguridad.



No importa, no debo nada, pero lamento el totalitarismo y la censura política. — Leonardo Bonilla���� (@LeonardoBonia) February 8, 2020

Por otra parte, dijo a este periódico que ha solicitado a los agentes PPI asignados a su persona que no acaten la orden porque no hay una comunicación oficial.

A los agentes de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) asignados a los diputados la PNC les indicó por medio de un memorándum que llegaran este sábado a partir de las 8:00 de la mañana a entregar su equipo donde se encontraba el disuelto GRP.

Decenas de agentes PPI han acudido al llamado. La PNC ha dispuesto de dos autobuses para trasladarlos hacia otro lugar, que no ha sido especificado.

Diputados han confirmado a LA PRENSA GRÁFICA que incluso a altas horas de la noche recibieron llamadas donde les informaban sobre la disposición tomada por las autoridades de la PNC.

Entre el Ejecutivo y el Legislativo se vive un momento de tensión. El Consejo de Ministros, invocando un artículo de la Constitución, ha convocado a sesión plenaria para el domingo, pero la Asamblea se niega a asistir alegando que no hay tema de emergencia para atender el llamado.