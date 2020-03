PNC sin protocolos frente a falsos señalamientos de incumplimiento de restricciones por coronavirus

"¿Saben con quién podemos hablar? A mi prima la han denunciado porque, supuestamente, entró por un punto ciego y la han ido a traer al trabajo, pero ella no ha salido del país", expresó un usuario de la red social Twitter el viernes por la noche para dar a conocer que su familiar sería llevado a un albergue con personas que permanecen en cuarentena.

"¿Cómo es posible que lleguen a sacarte de tu trabajo sin confirmar?, como si fuera cacería de brujas", continuo el usuario de la red social.

Horas después de la denuncia, sin brindar mayores detalles, anunció que su familiar había regresado a casa. "Ya corroboraron que hubo un error y mi prima, el día de mañana, estará de regreso en su casa", publicó.

Julio Guillermo Bendek, procurador adjunto de la Defensa de los Derechos Humanos, lamentó que en las últimas semanas este tipo de denuncias, en su mayoría anónimas, están en aumento.

El procurador adjunto manifestó que ellos no tienen una denuncia formal en las oficinas de PDDH pero no descartó que estén sucediendo.

"Formalmente, no hemos recibido ninguna denuncia, pero, si esto es cierto, debemos activarnos y debemos de cuestionar todo este tipo de información o denuncia que se está haciendo, hoy por hoy, en las redes sociales", comentó Bendek.

Agregó que otro de los puntos lamentables es que la Policía Nacional Civil (PNC) carece de protocolos especiales para verificar si los casos denunciados son ciertos.

"La Policía es una institución profesional y tienen protocolos para cada situación, pero para este tipo de casos, cuando alguien es denunciado, no lo tienen, no tienen la manera de verificar si lo que les han denunciado es cierto o no, por lo menos no en este momento", dijo Bendek.