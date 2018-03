PNC sospecha que 4 agentes compraban droga en Tutunichapa

Lee también

La hipótesis de la Policía Nacional Civil (PNC) es que los cuatro agentes que fueron privados de libertad en la comunidad Tutunichapa en diciembre del año pasado habían llegado a ese lugar a comprar drogas. Es por esto que los cuatro enfrentan un proceso disciplinario.“Ellos (agentes de la PNC) han dado su testimonio; sin embargo, la hipótesis es que ellos se encontraban en el lugar porque tenía ese propósito. Las investigaciones señalan que se hicieron presentes con ese objetivo (comprar droga)”, dijo ayer el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde.El titular de Seguridad comentó que espera que los cuatro agentes sean destituidos, pero explicó que esa decisión no depende de él. “Lo que hicieron es una falta disciplinaria grave y no es la conducta de un agente de la PNC”, opinó el ministro.La Policía se había mantenido hermética ante las declaraciones que hizo un residente de la zona, quien aseguró que los cuatro agentes, que pertenecen a la Fuerza de Tarea de Recuperación del Centro Histórico, llegaron a la zona a comprar droga.Un testigo aseguró, de hecho, que no era la primera vez que lo hacían. Sin embargo, la PNC mantuvo la versión de que los agentes Juan M., Miguel T., Omar R. y Kéneth V. se encontraban de licencia y llegaron en un vehículo hasta la 25.ª avenida norte en San Salvador, cuando fueron interceptados por 14 pandilleros, quienes los obligaron a bajarse del carro para llevarlos hasta una vivienda ubicada en el pasaje 17 de la comunidad.La razón por la que se encontraban en la zona, según la versión inicial de las autoridades, era porque un familiar de un agente reside en esa comunidad. Los supuestos pandilleros fueron enviados a prisión; sin embargo, uno de ellos pidió que las autoridades cuestionaran a los agentes sobre su presencia en el lugar.“Pregúntenles a ellos qué andaban haciendo”, dijo uno de los acusados el día que fue llevado a los tribunales.El ministro de Seguridad habló del caso de los cuatro policías luego de una rendición de cuentas realizada ayer por el director de la Policía, Howard Cotto. “Cerramos el año pasado con un 20 % menos” en la tasa de homicidios, afirmó el director al comparar 2016 con 2015, el año más violento de la última década. El funcionario atribuyó la reducción a las medidas extraordinarias de seguridad.Por otra parte, Cotto dijo que utilizan una nueva aplicación llamada Imperium, que permite fortalecer el trabajo de la institución policial en cuanto a investigación. Asimismo, dio a conocer que desde el año pasado le pagan las vacaciones al personal administrativo de la institución.