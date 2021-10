PNC “suaviza” homicidios en redes sociales

Desde hace algunos meses la Policía Nacional Civil (PNC), cuando anuncia el descubrimiento de cadáveres con señales de violencia, no se refiere a ellos como asesinatos ni homicidios, si no que lo hace con el término de "fallecidos".

Este tipo de comunicación la define Verónica Reyna, experta en temas de seguridad, como una estrategia muy bien pensada que busca "favorecerlos todo el tiempo" y cuyo principal objetivo es "suavizar los hechos violentos".

"El objetivo es que vaya en función de beneficiar la imagen del gobierno actual y la efectividad del Plan Control Territorial que nadie conoce", señaló.

Otro experto en la materia aclaró que esta manera de cambiar el término es para que las estadísticas no se disparen. "Es claro que son asesinatos, pero el gobierno está intentado matizar los términos y no relacionarlos a hechos de violencia para no disparar las estadísticas, porque mientras no se le ponga causa de muerte puede ser cualquier cosa, menos homicidio", aseguró.

Saúl Baños, de Fespad, dijo que un fallecido no es lo mismo que un asesinado y que esto puede generar una falsa imagen de seguridad.