PNC vigila zonas turísticas para retener a quienes incumplan cuarentena domiciliar

La Policía Nacional Civil (PNC) mantiene vigilancia en playas y lugares turísticos para verificar que ninguna persona se encuentre vacacionando en ellos en violación a la cuarentena domiciliar obligatoria decretada por el Gobierno para frenar contagios de covid-19.

Desde el jueves por la noche policías montaron controles vehiculares en las principales vías de acceso a las playas, como la carretera al puerto de La Libertad.

Foto de LA PRENSA/Franklin Zelaya

Desde que se decretó la cuarentena el 21 de marzo por la noche han sido retenidas 1386 personas que, a juicio de la autoridad que intervino, no tenían una justificación para circular.



Durante la cuarentena se permite circular a personas que trabajan en salud, cadena de suministros básicos o farmacéuticos, seguridad, entre otros. También a las personas que salen a abastecerse de alimentos o productos necesarios.

El presidente Nayib Bukele ha dado instrucciones a los cuerpos de Seguridad Pública para endurecer los controles.

Días atrás, el ministro de Justicia y Seguridad Pública Rogelio Rivas amenazó a quienes violen la cuarentena a llevarlos a lugares donde pueden ser contagiados del covid-19. Bukele ha dicho que estas personas no serán prioridad para realizarles pruebas para saber si están o no contagiados y que podrían estar privados de libertad incluso más de treinta días.

Algunos de los retenidos han buscado amparo en la Sala de lo Constitucional pues aseguran que fueron privados de libertad arbitrariamente incluso comprando alimentos.

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) hizo un llamado al Gobierno a tener una mínima organización para aplicar el decreto de la cuarentena obligatoria y garantizar que los retenidos no sean mezclados entre sí para que no se altere el número de días que cada uno debe estar en cuarentena.

En El Salvador se han detectado 117 personas contagiadas con covid-19, seis de ellas murieron, lo que implica una mortalidad del 5 %. 15 se han recuperado, es decir, un 12 % del total de contagiados. Otro número no determinado de personas que fueron puestas en cuarentena bajo custodia del Gobierno para saber si tenían o no el virus han fallecido por causas que no se han esclarecido públicamente. El Gobierno mantiene silencio al respecto.

Además, el Gobierno asegura que las 105 personas detectadas con covid-19 en los centros de cuarentena ya traían el virus del país del que provenían, y no se contagiaron estando en los centros de contención, por lo que los califican como "casos importados".

En el mundo, el número de contagios asciende a 1,631,071, de los cuales 100,348 fallecieron. El porcentaje de mortalidad es del 6.15 %.