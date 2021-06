PNUD: malestar social es una muestra de la crisis democrática

La población latinoamericana que percibe una alta desigualdad en sus países es más propensa a sentirse decepcionada con la democracia, indica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su último Informe Regional de Desarrollo Humano.

El reporte de este año se centra en analizar la interacción de la desigualdad con diferentes factores y encontró que el malestar social que ha experimentado la región, desde antes de la pandemia de covid-19, es una muestra de la crisis democrática en algunos países.

Según datos recopilados por Latinobarómetro para este informe del PNUD, el 44 % de los ciudadanos de 17 países de América Latina y el Caribe, que se consideran parte del 20 % más pobre, ve una democracia con graves problemas, así como el 48 % de los que tienen una alta percepción de desigualdad.

El Salvador no es una excepción. El 68 % dice no importarle si el gobierno no es democrático, siempre y cuando sea eficaz. Junto con República Dominicana, es el porcentaje más alto entre los 17 países consultados. Además, el 68 % dice no importarle que el presidente controle los medios, siendo la libertad de prensa uno de los principios de toda democracia.

La decepción con la democracia no es nueva en El Salvador y desde que Latinobarómetro comenzó a medirla ha ido incrementando. Mientras en 1996 el 56 % de los salvadoreños decía apoyar la democracia, en 2018 se redujo al 28 %.

El informe del PNUD advierte que los ciudadanos están descontentos con la distribución del ingreso en sus países y con la concentración de poder. Un alto porcentaje cree que sus líderes gobiernan a favor de los intereses de unos pocos. El 46 % de los salvadoreños tiene esa percepción, aunque es el porcentaje más bajo de entre los 17 países.

"La gente sabe cuán desigual es la sociedad en la que vive. En general, cuando a la gente se le pregunta cómo piensa que es la distribución de ingresos en su sociedad, la percepción es bastante parecida a la realidad y la gente piensa que esto es injusto", dijo Marcela Meléndez, economista jefe para América Latina y el Caribe del PNUD.

La criminalidad es otro factor que menoscaba la democracia, afirmó el organismo, y de esto hay mucha incidencia en El Salvador, que en los últimos años ha sido uno de los países más inseguros de la región.

"Las poblaciones desfavorecidas en contextos donde la violencia es mayor o las localidades que tienen instituciones estatales poco eficaces y niveles de desarrollo económico más bajos son menos propensas a exigir a los políticos que defiendan los valores democráticos y el estado de derecho", señala el reporte.

Al mismo tiempo, advierte que el crimen se vuelve una excusa para que los gobiernos apliquen medidas autoritarias, como las políticas de mano dura. Además, los grupos criminales no solo son un gobierno de facto en estos territorios, también se infiltran en las autoridades legítimas y establecen alianzas con partidos políticos para incidir en las elecciones.

"Si los grupos criminales organizados obstruyen la participación y la representación democrática, la calidad de la política local disminuye porque se reducen los incentivos para que los políticos capacitados y honestos se presenten a las elecciones y ganen", concluye el PNUD.